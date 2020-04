Conclusi i festeggiamenti di ieri, coronati dall’annuncio della versione 6.1.0, Telegram si sbottona e annuncia alcune novità in arrivo coerenti coi tempi che corrono. In sostanza, per mezzo di un post sul proprio blog, la popolare app di messaggistica afferma che a breve aggiungerà la funzione per le videochiamate di gruppo.

Le videochiamate di gruppo di Telegram

In occasione proprio del post succitato, Telegram ha annunciato che a breve arriverà una funzione particolarmente attesa e utilizzata in questi tempi di pandemia, distanziamento sociale e, ovvio, smart working annesso.

Accenniamo chiaramente alle videochiamate di gruppo che, come dicevamo, arriveranno sull’apprezzata app prossimamente. Il team di Telegram ne parla sottolineando che la propria implementazione sarà facilmente utilizzabile e soprattutto sicura (con le sottintese frecciatine verso Zoom, al neonato Facebook Messenger Rooms e chissà chi altro).

“Le videochiamate nel 2020 sono molto simili alla messaggistica nel 2013. Esistono app sicure o utilizzabili, ma non entrambe. Vorremmo risolvere tale problema e ci concentreremo nel portare delle videochiamate di gruppo sicure nel 2020“.

Dunque, non ci resta che aspettare visto che, come ribadito dal fondatore Pavel Durov, “quando saranno pronte, sarete i primi a saperlo, promesso“.