Samsung è una delle realtà più importanti anche per quanto riguarda lo sviluppo di sensori per le fotocamere presenti negli smartphone. Infatti, oltre ad essere disponibili nei propri terminali, i sensori realizzati dal colosso sud coreano trovano posto anche in smartphone di altre aziende, come del resto capita anche a quelli sviluppati da Sony.

Samsung lavora a un sensore da 50 MP

Un inedito rumor rilanciato dal ben informato Ice Universe farebbe riferimento ad un nuovo sensore da 50 MP da 1/1.3 pollici. L’idea di Samsung sarebbe quella di competere con il sensore Sony IMX700 da 50 MP da 1/1.28 pollici. La presenza di una dimensione di pixel maggiori potrebbe permettere al sensore di Samsung di offrire scatti a dettagli maggiori in condizioni di scarsa luminosità oltre che a video con minore rumore digitale.

Il colosso sud coreano è decisamente impegnato nello sviluppo di una nuova gamma di sensori di nuova generazione, come ad esempio il sensore da 600 MP che non solo potrebbe rivoluzionare il settore mobile, ma anche della guida autonoma e non solo.

Non è ancora ben chiaro quando dovrebbe arrivare sul mercato il presunto sensore da 50 MP di Samsung. Pare però abbastanza probabile che, nel prossimo futuro, torneremo a parlare nuovamente di questo sensore grazie all’arrivo di ulteriori leak a riguardo.