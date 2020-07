Tra i dispositivi Android che potrebbero essere a breve lanciati sul mercato troviamo anche un nuovo tablet di Lenovo, uno smartphone economico di Nokia e Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Iniziando dal tablet di Lenovo, che potrebbe essere lanciato sul mercato con il nome di Lenovo Yoga X, si tratterebbe di un dispositivo capace di trasformarsi in un secondo display per altri device.

Stando a quanto si apprende dai documenti scovati dallo sviluppatore Till Kottmann, infatti, Lenovo Yoga X sarebbe capace di trasformarsi in monitor secondario per laptop, smartphone o Nintendo Switch attraverso un collegamento con un cavo micro-HDMI. Ovviamente, quando non vi sono altri device collegati, Lenovo Yoga X dovrebbe poter essere utilizzato come un normale tablet Android.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su caratteristiche, possibile data di lancio e prezzo di tale device.

Nokia lavora ad un nuovo smartphone

Dal database dell’FCC, invece, arrivano dettagli su un nuovo Nokia che potrebbe essere presto lanciato sul mercato: l’ente statunitense, infatti, ha certificato un modello con nome in codice TA-1270.

Dovrebbe trattarsi di un nuovo modello della serie Nokia 2 e tra le sue feature vi è una batteria da 4.380 mAh mentre manca il supporto alla connettività 5G. Si tratta del Nokia 2.4?

Samsung Galaxy Z Flip 5G, ecco il design

Infine, passando a Samsung Galaxy Z Flip 5G, nelle scorse ore evleaks ha pubblicato un video promo dello smartphone, grazie al quale possiamo vedere il suo design (praticamente quasi identico a quello del modello 4G).

A dire di Max Weinbach, le caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip 5G saranno identiche a quelle della variante 4G (batteria inclusa), eccezion fatta per la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865+ e una scocca più spessa di 0,5 mm.