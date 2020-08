Giusto qualche ore fa abbiamo scoperto che Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è il primo device al mondo a montare un display “Adaptive Frequency“, ma evidentemente le feature da vero flagship non finiscono qui. Infatti, durante la presentazione ufficiale della gamma Samsung Galaxy Note 20, abbiamo sentito parlare delle novità relative alla tecnologia UWB che permette ad esempio la condivisione rapida di file, sbloccare porte smart e individuare con estrema precisione dispositivi nelle proprie vicinanze.

Tanta tecnologia in un unico chip

Per motivi di tempo la compagnia non si è potuta dilungare troppo sul funzionamento della tecnologia, ma oggi abbiamo modo di scoprire che il modulo NFC, eSIM e relativo alla tecnologia UWB sono integrati in un unico chip NXP. Inkang Song, Vice Presidente della divisione comunicazioni di Samsung, ha dichiarato che “Per la prima volta in un dispositivo Galaxy, Samsung integra la tecnologia UWB di NXP nel nostro ultimo Galaxy Note 20 Ultra per rendere più semplice la condivisione di foto, video e file. Siamo entusiasti di introdurre la futura funzionalità UWB nei nostri dispositivi Galaxy che aiuteranno a localizzare gli oggetti in modo più accurato con la tecnologia AR e sbloccare la tua casa con chiavi digitali che renderà la vita più facile ai consumatori“.

Ecco quali sono le feature che il chip NXP con tecnologia UWB può offrire agli utenti che scelgono Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: