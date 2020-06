Samsung Galaxy Note 20+, per alcuni conosciuto anche con Samsung Galaxy Note 20 Ultra, è protagonista di una serie di interessanti rumor rilasciati dal sempre prolifico @universeice. Secondo questo tweet, comparando le dimensioni fra l’atteso top di gamma di Samsung e l’attuale modello Samsung Galaxy Note 10+, si potrebbe attendere un miglioramento dell’ergonomia generale di Samsung Galaxy Note 20+.

Snapdragon 865+ e display a 120 Hz

Le cornici dovrebbero essere più sottili di circa 0,29 mm, mentre i lati corti (superiore e inferiore) dovrebbero restringersi di 0,4 mm. Sono attesi miglioramenti anche per quanto riguarda la dimensione della fotocamera punch hole, il cui diametro dovrebbe essere ridotto di circa 1 mm, mentre lo spessore generale del telaio dovrebbe scendere di 0,3 mm.

Passando invece al tweet relativo alla probabile scheda tecnica di Samsung Galaxy Note 20+, secondo Ice Universe sarebbe piuttosto lecito aspettarsi la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865+, alcune non meglio specificate nuove funzioni per la fotocamera e la S Pen, e la possibilità di utilizzare contemporaneamente il refresh rate a 120 Hz anche a risoluzione QHD+.

Sebbene sia impossibile confermare e prendere come oro colato queste informazioni rilasciate dal leaker, non è così impossibile attenderci degli importanti miglioramenti da parte di Samsung per la linea Samsung Galaxy Note 20.

Che ne pensate di queste novità? Riuscirà Samsung a rendere il top di gamma più ergonomico? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!