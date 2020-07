Durante l’evento Unpacked del 5 agosto di Samsung avremo modo di scoprire la nuova gamma Samsung Galaxy Note 20, la serie Samsung Galaxy Tab S7, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 e la seconda generazione di pieghevole che prenderà posto dell’attuale Samsung Galaxy Fold.

Cambio di nome e sensore punch hole

In queste ore una nuova immagine leak ci permette di scoprire quella che sembrerebbe essere il design ufficiale di Samsung Galaxy Fold 2 al lancio. Dalla foto (piuttosto sfocata) è possibile scoprire un cambiamento piuttosto evidentemente per quanto riguarda il design del pannello frontale: la presenza di una fotocamera punch hole. Ricorderete infatti che il modello Samsung Galaxy Fold presenta un notch piuttosto evidente nell’angolo superiore destro, cosa che invece molto probabilmente verrà messo da parte a favore di un semplice sensore molto più discreto e bello da vedere.

L’immagine svelerebbe poi un cambio alquanto importante per il branding della serie di smartphone pieghevoli, che con questo smartphone dovrebbe abbracciare una nomenclatura che ingloba la nuova gamma di device “Z”. Infatti, se l’immagine dovesse rivelarsi veritiera, Samsung Galaxy Fold 2 sarà presentato sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Non è la prima volta che vediamo riferimenti a questo nome, ma la sua presenza in quella che sembra la schermata di boot del terminale ci porta a credere che si tratti effettivamente del nome scelto da Samsung per questo device.