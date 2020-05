Samsung Galaxy A40 inizia a ricevere un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di maggio 2020 e un’importante correzione. Nel frattempo il modulo NavStar del pacchetto Samsung Good Lock si aggiorna alla versione 2.0.00.5 con miglioramenti per Samsung Galaxy Fold.

Aggiornamento per Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A40 si aggiorna in Europa con le patch di sicurezza di maggio 2020, che integra diverse correzioni di sicurezza. Tra queste troviamo quella al problema Qmage, di cui abbiamo già avuto modo di parlare. In poche parole si tratta di bug che intacca il modo in cui il sistema operativo va a gestire il formato d’immagine “.qmg”.

Il firmware in distribuzione è il A405FNXXU3BTD4 e non sembra includere altre novità importanti: potete verificare l’arrivo dell’aggiornamento direttamente dalle impostazioni di sistema della One UI. È possibile che prima di vederlo in Italia dobbiate attendere ancora qualche giorno.

NavStar si aggiorna e migliora su Samsung Galaxy Fold

Il modulo NavStar di Samsung Good Lock si aggiorna alla versione 2.0.00.5 e include la soluzione ad alcuni problemi e un paio di novità pensate per i dispositivi pieghevoli del produttore, in particolare per Samsung Galaxy Fold.

Troviamo infatti un nuovo pulsante per aprire il multi tasking su pieghevoli e tablet e l’aggiunta di cinque pulsanti sulla barra di navigazione sul display esterno di Galaxy Fold, che dovrebbero rendere più agevole l’uso del pieghevole quando chiuso. Inoltre l’aggiornamento include un fix legato al pannello edge e la soluzione a un problema legato al distanziamento tra i pulsanti della barra di navigazione esterna, sempre su Samsung Galaxy Fold.

La versione 2.0.00.5 di NavStar è disponibile per il download manuale al link qui in basso: