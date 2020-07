Brutte notizie per Huawei arrivano dal Regno Unito: il Governo britannico, infatti, ha ufficializzato la decisione di escludere il colosso cinese dalle forniture per la nuova rete 5G del Paese dal 31 dicembre 2020.

Non si tratta di certo di un fulmine a ciel sereno, in quanto nelle scorse settimane si sono susseguite le notizie di vari enti preoccupati per il “peso” che Huawei poteva acquisire nell’ambito dell’infrastruttura 5G britannica e dei relativi problemi legati alla sicurezza nazionale.

Il Regno Unito scarica Huawei

Ricordiamo che nei mesi scorsi il Regno Unito aveva deciso di continuare a servirsi di Huawei per la realizzazione di una parte della sua rete 5G (entro il 35%), andandosi così a scontrare con il governo statunitense, che ormai da parecchi mesi ha dichiarato guerra al colosso cinese.

Questo nuovo cambio di strategia, formalizzato dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, riporta il Regno Unito sulla posizione statunitense ed espone il Paese al rischio di esporsi a minacce di ritorsioni commerciali da parte di Pechino.

Ed Brewster, portavoce di Huawei UK, condanna la decisione del governo britannico, invitandolo a tornare sui propri passi e aggiungendo che questa “è una decisione deludente ed è una cattiva notizia per chiunque abbia un telefono cellulare nel Regno Unito”.