A poco più di un anno dal debutto nel nostro Paese Realme segna un importante passo in avanti nei suoi piani di espansione in Italia. Con un comunicato congiunto il produttore cinese e Unieuro hanno infatti annunciato la disponibilità dei prodotti Realme nei negozi della catena italiana.

Da oggi quindi potete acquistare gli smartphone del brand nato da una costola di OPPO sia nei punti vendita fisici di Unieuro sia presso lo store online. Dopo qualche mese necessario per farsi conoscere dagli italiani, Realme è riuscita a ottenere ottimi risultati, grazie soprattutto a una serie di prodotti in grado di rivaleggiare con Xiaomi e Redmi, in particolare nella fascia media del mercato.

Nella prima fase della collaborazione i punti vendita fisici potranno contare su un portfolio limitato di prodotti, mentre sul sito online la scelta sarà decisamente più ampia. In particolare nei negozi saranno disponibili la gamma Realme 6 e Realme C3.

Il sito invece propone anche i modelli più prestigiosi come Realme X3 Super Zoom e Realme X50 5G, che offrono una scheda tecnica di ottimo livello a un prezzo competitivo. Nel corso dell’anno l’intera gamma di prodotti Realme sarà portata anche in tutti i punti vendita, per un’offerta completa sotto tutti i punti di vista.

Per scoprire i prodotti già presenti sul sito di Unieuro potete visitare questa pagina.