Realme C11, nuovo smartphone di fascia entry level lanciato in Asia alla fine dello scorso mese, potrebbe presto arrivare anche nel Vecchio Continente.

Stando a quanto reso noto da Sudhanshu su Twitter, infatti, il nuovo telefono low cost di Realme sarà presto disponibile in Europa (non è chiaro se a livello generale o soltanto in alcuni mercati selezionati).

Realme C11 in arrivo in Europa ad un prezzo aggressivo

Il leaker aggiunge anche altre due informazioni: il prezzo ufficiale dovrebbe essere incluso tra 100 euro e 120 euro e le varianti cromatiche dovrebbero essere due (Mint Green e Pepper Grey).

Si tratterebbe di un prezzo interessante se si tiene conto delle principali feature di Realme C11, tra le quali spiccano un processore MediaTek Helio G35, uno schermo da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1.600 pixel), 2 GB di RAM LPDDR4X, 32 GB di memoria interna (con la possibilità di espanderla grazie al supporto microSD), la connettività 4G/VoLTE, il supporto dual SIM, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 13 megapixel), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica a 10 W), Android 10 e una scocca capace di resistere agli schizzi d’acqua.

Sarà interessante scoprire che accoglienza gli riserveranno gli utenti.