Difficile parlare del mercato mobile Android senza citare i processori Qualcomm, ad oggi i più diffusi e di cui il modello Qualcomm Snapdragon 865 rappresenta il top di gamma. In queste ore un rumor indica che TSMC, il colosso taiwanese impegnato nello sviluppo di componenti hardware per importantissime aziende, avrebbe iniziato la fase di produzione di Qualcomm Snapdragon 875.

Al via la produzione di Snapdragon 875

Il nuovo SoC di Qualcomm è atteso per la fine di quest’anno e, sempre secondo gli ultimi rapporti, dovrebbe essere realizzato con processo produttivo a 5 nm. TSMC avrebbe incrementato del 10% il tasso di sviluppo delle unità a 5 nm alzandole a circa 60000 mila unità.

TSMC dovrebbe iniziare a spedire i processori a Qualcomm a partire dal prossimo settembre, ma non è ancora chiaro quando la compagnia li invierà ai vari produttori di smartphone per implementarli nei nuovi prodotti in fase di produzione.

Batteria da 6000 mAh per Galaxy M31s

Il successore di Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy M31s, è protagonista di un interessante leak relativo alla certificazione proveniente da TUV Rheinland. Dal presunto documento scovato all’interno del database, lo smartphone di Samsung confermerebbe la presenza di una batteria da ben 6000 mAh.

Secondo alcuni benchmark Samsung Galaxy M31s dovrebbe montare il processore Exynos 9611 con 6 GB di RAM, ovvero gli stessi che tutt’ora troviamo all’interno del modello Samsung Galaxy M31. È inoltre attesa la presenza di Android 10 con la One UI 2.1.

Display a 120 Hz su HONOR Magic 3

HONOR avrebbe in piano delle grandi novità per la serie Magic. In queste ore alcuni rumor puntano ad un alto concentrato di tecnologia per il modello HONOR Magic 3, di cui la foto che vedete qui in basso dovrebbe riprendere la porzione frontale del terminale con fotocamera sotto il display e pannello con refresh rate da 120 Hz.

La compagnia dovrebbe sfruttare la tecnologia sviluppata da Visionox, la stessa azienda a cui ambisce Huawei per ottenere una posizione privilegiata rispetto gli altri competitor. A livello di processore HONOR Magic 3 dovrebbe montare il Kirin 1020 con memoria RAM di tipo LPDDR5 e storage in formato UFS 3.1. Sarebbero inoltre attesti un set di speaker stereo, certificazione IP68 e supporto alla ricarica rapida a 40 W.