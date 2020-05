OnePlus continua a essere al centro dell’attenzione anche dopo il lancio della gamma OnePlus 8. Il motivo ruota attorno a OnePlus Z, smartphone di fascia media che in molti si aspettavano di conoscere assieme ai nuovi smartphone Android presentati lo scorso 14 aprile. Dopo avervi parlato di quando OnePlus Z dovrebbe arrivare sul mercato, in queste ore un importante leak ci mostra quello che dovrebbe essere il design frontale dello smartphone dell’azienda cinese.

Fotocamera punch-hole e display piatto

Infatti, come si può notare dalla foto leak su OnePlus Z presente qui in basso, è ben visibile la fotocamera punch-hole centrale, e non laterale come invece troviamo su OnePlus 8, display OLED piatto e non curvo ai lati con supporto al sensore per le impronte digitali sotto lo schermo.

OnePlus Z dovrebbe essere basato sul chipset Qualcomm Snapdragon 765 dotato di connettività 5G e avere 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e un display dalla diagonale di 6,4 pollici con supporto al refresh rate a 90 Hz e risoluzione FHD+. L’autonomia dovrebbe affidarsi a una batteria da 4000 mAh mentre come OS è piuttosto lecito aspettarsi Android 10 con l’ultima versione di OxygenOS.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, oggi importante come non mai anche su smartphone di fascia media, OnePlus Z dovrebbe montare un sistema a tre sensori da 48 MP, 16 MP e 2 MP. Il prezzo del terminale potrebbe assestarsi attorno a 450/500 euro, il che lo renderebbe un prodotto di fascia media piuttosto interessante.

In copertina OnePlus 8