Durante la nostra recensione OnePlus Nord non abbiamo faticato a definirlo “il migliore della fascia media” nonostante qualche piccolo difetto tipico degli smartphone OnePlus – niente spoiler. Ma come se la cava il nuovo arrivato dell’azienda sotto le mani di JerryRigEverything?

Alcuni sacrifici sono necessari

Come ben sappiamo il prezzo concorrenziale di OnePlus Nord indica che l’azienda è dovuta scendere ad alcuni compromessi per mantenere bassi i costi. Il display da 6,44 pollici è protetto da vetro Gorilla Glass 5, il che permette al terminale di offrire una buona resistenza a graffi comuni causati dal contatto con chiavi o monete, ma non va oltre il livello 5/6 con graffi piuttosto profondi dal livello 7 o superiore.

Il display è separato dal frame del telefono da una sottile lingua di plastica nera, mentre la struttura stessa del device è in plastica ricoperta da una rivestimento color argento a mimare il metallo, così anche per i tasti del bilanciere del volume – ecco uno dei compromessi per tenere giù il prezzo di OnePlus Nord.

Malgrado l’assenza di una certificazione ufficiale per quanto riguarda la protezione dal contatto con liquidi e polvere, il carrellino SIM di OnePlus Nord presenta la piccola lingua di gomma per evitare l’ingresso di acqua all’interno dello smartphone. Il retro dello smartphone è anch’esso in vetro e sembra offrire una buona resistenza ai graffi, così come il comparto fotografico e il flash LED.

Il sensore ottico per le impronte digitali integrato all’interno del display sembra riconoscere l’impronta anche a seguito di graffi piuttosto profondi, ma il test di piegatura svela qualche importante indecisione per quanto riguarda la robustezza strutturale dello smartphone.

Una forza applicata dall’esterno verso l’interno crea qualche piccolo problema a OnePlus Nord che continua a mostrare una leggera curvatura, ma è cambiando verso che iniziano a sentirsi i primi “crack“. Il telaio a ridosso del bilanciere del volume rappresenta evidentemente un punto debole dello smartphone che arriva a mostrare una profonda incisione lungo tutto il frame, mentre il vetro su entrambi i lati non mostra alcun segno di rottura. In questo caso il consiglio è quello di evitare di riporre lo smartphone nelle tasche posteriori dei pantaloni.

Tutto sommato OnePlus Nord non se la cava poi così male durante il test, ma resta altamente consigliato proteggere lo smartphone con un case rigido.