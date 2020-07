OnePlus Nord ad oggi rappresenta uno dei miglior smartphone Android al di sotto dei 400 euro, merito soprattutto di un hardware di tutto rispetto, una fluidità eccellente del sistema operativo ed un display di buon livello. Proprio da questo punto di vista, in queste ultime ore, alcuni utenti si sono lamentati di problemi relativi al display di OnePlus Nord, soprattutto per quanto riguarda la presenza di aloni (o scolorimento) del display in condizione di bassa luminosità.

Problemi di scolorimento del display

Come abbiamo sottolineato all’interno della nostra recensione OnePlus Nord, di cui trovate il video in calce alla news, al minuto 2:38 abbiamo sottolineato come l’unità in prova presso la redazione di TuttoAndroid presenti la “classica problematica di un display poco omogeneo quando si va ad impostare la luminosità al minimo e una schermata grigia”. Infatti, come potete notare nell’immagine realizzata da noi durante la nostra recensione, è possibile intravedere alcuni aloni rossi e verdi che però non inficiano l’utilizzo del terminale durante un utilizzo quotidiano e con luminosità più elevata.



Valutando però le problematiche sottolineate da alcuni utenti su Reddit e sul forum ufficiale di OnePlus, è evidente che alcune partite di smartphone siano caratterizzate da problemi ben più evidenti e limitanti rispetto a quelli che abbiamo potuto sperimentare sulla nostra pelle. Anche in questo caso il display poco omogeneo e la comparsa di aloni rossi e verdi appaiono impostando una luminosità inferiore al 25%.

Da com’è possibile notare dal video sottostante, il dispositivo in questione presenta problemi molto più pronunciati rispetto agli altri mostrati all’interno di questa news.

I colleghi di 9to5google hanno interpellato la compagnia che ha rilasciato il seguente comunicato: “OnePlus Nord è dotato di uno schermo AMOLED a 90 Hz. In circostanze specifiche di bassa luminosità, potrebbe verificarsi un leggero scolorimento del display a causa delle proprietà del display AMOLED – questa è una caratteristica di tutti i display OLED e il grado di scolorimento varierà a seconda delle altre proprietà del display. Questo non è un problema di qualità e non influirà sull’uso quotidiano o sulla durata dello schermo. OnePlus continuerà a esaminare le tecnologie di visualizzazione e ad adoperarsi per offrire la migliore esperienza utente possibile“.

È importante comprendere che questo problema non è presente su tutti i OnePlus Nord presenti sul mercato, ma rappresenta giustamente una preoccupazione per chi ne sta valutando l’acquisto.