Continuano a fioccare le anticipazioni relative a MIUI 12, la nuova versione dell’interfaccia per gli smartphone Xiaomi basata su Android. Dopo le immagini dei giorni scorsi, relative ad alcune nuove funzioni, o a versioni aggiornate delle stesse, tocca alla fotocamera, di cui abbiamo un paio di brevi video che mostrano la nuova interfaccia.

Non si parla ovviamente di una completa rivoluzione, visto che in linea di massima l’applicazione è già completa e ricca di funzioni, in particolare sui modelli dotati di fotocamere evolute. Troviamo solo qualche ritocco alle icone dell’applicazione mentre sembra che sia stata spostata nel menu in alto la voce che permette di scattare utilizzando la piena risoluzione del sensore, in particolare per quelli da 48, 64 e 108 megapixel.

Nella galleria qui sopra potete notare le differenze tra la fotocamera di MIUI 11, sulla sinistra, e quella di MIUI 12 sulla destra. Notate le icone rivisitate e la presenza della voce per scattare a piena risoluzione, in questo caso 48 megapixel nella parte alta dell’interfaccia.

A seguire invece potete visualizzare la nuova animazione dedicata allo zoom, che sembra tratta da uno tra Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi Note 10, entrambi dotati di telecamera da 108 megapixel e zoom digitale fino a 50x. La nuova versione di MIUI potrebbe essere presentata nelle prossime settimane, ma al momento non ci sono informazioni certe in merito.

 https://www.techindeep.com/wp-content/uploads/2020/04/miui-12-camera-animation.mp4