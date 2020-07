Xiaomi continua a stuzzicare l’interesse degli utenti italiani svelando le ultime novità per quanto riguarda le offerte all’interno dei negozi Mi Store. In queste ore il colosso cinese annuncia infatti i Summer Smart Days che, dal 24 luglio al 2 agosto 2020, permetteranno a tanti utenti di accedere ad importanti offerte su diversi device.

Offerte da non lasciarsi scappare

L’azienda svela ad esempio la possibilità di ricevere in regalo una gift card del valore di 100 euro a seguito dell’acquisto degli smartphone Xiaomi Mi 10 o Xiaomi Mi 10 Pro, oppure di acquistare la smartband Xiaomi Mi Band 4 al prezzo scontato di 29,90 euro invece di 34,90 euro.

La nuova gamma di smartphone di fascia alta di Xiaomi ha conquistato i favori della critica per una qualità da vero flagship sotto tutti i punti di vista, arrivando addirittura a raggiungere la testa della classifica di DxOMark con il modello Xiaomi Mi 10 Pro. Xiaomi Mi Band 4 è invece considerata ancora oggi la regina delle smartband, nonostante l’arrivo di Xiaomi Mi Band 5, per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Xiaomi è una delle realtà maggiormente in crescita in Italia, dove durante il Q1 2020 è riuscita a raggiungere il 3° posto all’interno della classifica degli smartphone maggiormente distribuiti in Italia. Cosa state aspettando? Fate un salto al vostro Mi Store di fiducia oppure scoprite la loro ubicazione se non avete ancora mai avuto modo di visitarli.

