L’operatore virtuale Lycamobile ha deciso di prorogare fino al 31 agosto 2020 le sue offerte della gamma PORT IN per chi effettua la portabilità del proprio numero.

Le offerte di Lycamobile per la portabilità

Queste sono le offerte pensate dall’operatore per chi desidera effettuare la portabilità del proprio numero:

PORT IN 5.99 – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 giga di traffico dati 4G su rete Vodafone (fino a 3 GB in roaming UE) a 5,99 euro al mese

PORT IN 7.99 – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 80 giga di traffico dati 4G su rete Vodafone (fino a 4 GB in roaming UE) a 7,99 euro al mese

Queste offerte non prevedono costi di attivazione ma ovviamente gli utenti dovranno acquistare una nuova SIM ed effettuare una ricarica contestuale all’attivazione. Per quanto riguarda la navigazione in 4G su rete Vodafone, infine, è supportata una velocità massima di 60 Mbps sia in download che in upload.

