Così come previsto, LG ha lanciato un nuovo smartphone di fascia media dotato di un pennino integrato: stiamo parlando di LG Stylo 6.

Lo smartphone è già in vendita negli Stati Uniti su Boost Mobile in promozione a 179,99 dollari mentre il prezzo ufficiale dovrebbe essere 219,99 dollari.

Le caratteristiche di LG Stylo 6

Tra le principali feature del nuovo smartphone di LG troviamo un display da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia per fare spazio ad una fotocamera da 13 megapixel, un processore MediaTek Helio P35, 3 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD) e un pennino stilo integrato (che, ovviamente, non è in grado di svolgere tutte le attività consentite da quello della serie Samsung Galaxy Note ma che può essere usato per annotare o disegnare sullo schermo).

Tra le altre caratteristiche di LG Stylo 6 non mancano una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 13 megapixel, ultra grandangolare da 5 megapixel e uno per il calcolo della profondità), un ingresso jack audio d 3,5 mm, Android 10, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul retro, un tasto sulla parte laterale (può essere usato per attivare Google Assistant) e una batteria da 4.000 mAh che si ricarica attraverso una porta USB Type-C.

Restiamo in attesa di informazioni dal produttore in merito ad un’eventuale commercializzazione anche in Italia.