Un hardware davvero dell’altro mondo quello scelto da Lenovo per il suo primo smartphone da gaming: Snapdragon 865+ da 3,1 GHz, ricarica rapida a 90 watt a cui bastano dieci minuti per riempire mezzo “serbatoio” e fino a 16 GB di RAM LPDDR5, giusto per citarne alcune. Il Lenovo Legion Phone Duel è un prodotto spregiudicato pure nell’estetica, le cui soluzioni stilistiche ardite difficilmente possono lasciare indifferenti: o lo si ama o lo si odia.

Come si può rimanere indifferenti, del resto, davanti ad un prodotto con una fotocamera pop-up sul fianco? A qualcuno potrà sembrare una soluzione leziosa, ma dietro la scelta eccentrica c’è l’intenzione di incontrare le esigenze dei videogiocatori, che utilizzando per lo più il telefono in orizzontale avrebbero delle difficoltà a sorreggerlo con una fotocamera pop-up nelle prossimità della capsula auricolare.

Insomma, Lenovo Legion Phone Duel ha argomenti a bizzeffe da contrapporre a rivali come ASUS ROG Phone 3, Black Shark 3 Pro o RedMagic 5G che godono già di una certa notorietà.

Analizziamo insieme cosa ha da offrire Lenovo Legion Phone Duel.

Specifiche tecniche di Lenovo Legion Phone Duel

display AMOLED 19,5:9 Full HD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e campionamento a 240 Hz;

CPU octa core a 7 nm Qualcomm Snapdragon 865+ da 3,1 GHz di frequenza massima con GPU Adreno 650;

memorie: 8, 12 0 16 GB di RAM LPDDR5 con 128, 256 o 512 GB di storage interno UFS 3.1 non espandibile;

doppia fotocamera posteriore: principale da 64 megapixel con apertura f/1.89; ultra wide da 120 gradi e 16 megapixel f/2.2; dual flash LED; video in 4K a 30 fps;

fotocamera frontale: sensore da 20 megapixel con apertura f/2.2 e meccanismo a scorrimento laterale;

sistemi di sblocco: lettore di impronte digitali in display;

connettività e sensori: 5G SA + NSA, Dual SIM Dual 4G VoLTE, Wi-Fi dual band 802.11 ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, GPS a doppia banda, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC, doppio ingresso USB Type-C, accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luminosità ambientale, di prossimità e ultrasonico per il gaming, no jack audio da 3,5 mm;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Turbo Power Charging a 90 watt utilizzando i due ingressi USB-C contemporaneamente;

due altoparlanti frontali con AWINIC 88264 e quattro microfoni per la soppressione dei rumori ambientali;

interfaccia utente ZUI 12 / Legion OS basata su Android 10;

dimensioni e peso: 169,17 x 78,48 x 9,9 millimetri, 239 grammi.

Caratteristiche e software di Lenovo Legion Phone Duel

Inutile girarci intorno: tra le tante attrattive di Lenovo Legion Phone Duel, la principale non può che essere la fotocamera pop-up laterale, che peraltro indica la chiave di lettura con cui in Lenovo hanno affrontato la sfida Legion Phone Duel: lo smartphone è stato pensato per essere utilizzato in orizzontale anche quando non si gioca. In aggiunta a questo il software della fotocamera è stato ottimizzato per lo streaming live su Twitch o YouTube in modo da poter utilizzare quelle “chicche” come la rimozione dello sfondo o le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Primizia assoluta per gli amanti del gaming è il display con frequenza d’aggiornamento a 144 Hz, la preferita da chi prende i giochi in modo tutt’altro che leggero. Non sono molti gli smartphone a spingersi a tanto e nemmeno i titoli che supportano tale frequenza, motivo per cui Lenovo ha assicurato che proseguirà a lavorare al fianco degli sviluppatori per incrementare il numero di titoli – già oggi sono oltre 130 – capaci di trarre il massimo vantaggio da uno schermo tanto reattivo.

Neanche a dirlo, Lenovo Legion Phone Duel ha un avanzato sistema di raffreddamento con due heat pipe per dissipare al meglio il calore generato dalle sessioni di gioco più intense e un motore per la vibrazione dual X-axis che promette oltre 110 pattern di vibrazioni a diverse intensità, oltre a due tasti ad ultrasuoni, il LED posteriore personalizzabile e un giroscopio avanzato che promette di regalare un’esperienza simile a quella di un joystick.

I 5.000 mAh di batteria sono stati ottenuti impiegando due celle separate, ed anche la loro posizione all’interno della scocca è stata oggetto di studio. I tecnici hanno preferito metterle agli estremi, cioè nella parte superiore ed in quella inferiore, poiché è lì che le mani stringono il telefono: in questo modo è stato possibile mettere il componente che scalda di più, la scheda logica, al centro dello smartphone, una zona che per la natura del prodotto difficilmente viene a contatto con la pelle.

La batteria composta da due celle in parallelo sta dietro la necessità di collegare due cavi USB-C, entrambi posti sul fianco opposto rispetto alla fotocamera pop-up, per sfruttare la ricarica rapida Turbo Power Charging da 90 watt, grazie alla quale si reintegra il 50% dell’energia in appena dieci minuti e l’intera capacità in mezzora. Il ROG Phone 3 di ASUS dovrebbe far meglio in termini di capacità con una batteria da 6.000 mAh, ma in termini di rapidità di ricarica non dovrebbe superare i 30 watt.

Disponibilità e prezzo di Lenovo Legion Phone Duel

Lenovo Legion Phone Duel sarà disponibile in Cina a partire dai prossimi giorni ma successivamente sarà venduto anche in Europa, a prezzi non ancora noti.

Per avere un’idea però può essere utile guardare ai prezzi cinesi: 3.499 yuan, circa 430 euro al cambio attuale, per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, 4.199 yuan, circa 520 euro, per la 12+256 GB mentre occorrono 5.999 yuan, circa 740 euro, per la 16+512 GB.

Cosa pensate di Lenovo Legion Phone Duel?