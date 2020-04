Il progetto open source Chromium, basato sul motore Blink, funge da base per tanti browser Web, dal più popolare Google Chrome ad altri come Microsoft Edge, Vivaldi e Kiwi Browser.

E se la maggior parte si limita ad aggiungere alcune feature a quelle disponibili in Google Chrome, alcuni di tali browser rivoluzionano completamente l’esperienza e uno di questi è Kiwi Browser, il cui sviluppatore per il suo secondo anniversario ha deciso di renderlo completamente open source.

Lanciato nel 2018, con il passare dei mesi e degli update questo browser è andato via via arricchendosi di funzionalità, divenendo il primo basato su Chromium per Android a supportare le estensioni di Google Chrome.

Kiwi Browser diventa open source

L’ultima versione di questo browser su Google Play Store si basa sulla versione 77.0.3865.92 di Chromium (molto indietro rispetto alla prossima release di Chromium, la versione 83) e lo sviluppatore che sta dietro a questo progetto (Arnaud42), invece di sprecarlo, ha deciso di rilasciare il codice sorgente su GitHub (estensioni incluse).

Arnaud42 ha reso noto che nelle ultime settimane ha lavorato con altri sviluppatori di browser per aiutarli a integrare alcune delle funzionalità di Kiwi e quindi presto anche altre soluzioni potrebbero vantare queste feature così apprezzate.

Kiwi Browser per Android può essere scaricato dal Google Play Store:

