A due settimane di distanza dal lancio, ecco che arrivano sul mercato italiano i due ultimi entry level di casa Huawei. Si tratta di Huawei Y6P e Huawei Y5P, super economici da 100 euro e poco più che puntano forte sul rapporto qualità-prezzo senza il supporto dei servizi di Google.

Caratteristiche e dettagli di Huawei Y6P e Y5P

Huawei Y6P è il più dotato dei due. Si presenta con uno schermo da 6,3 pollici HD+, con una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 13 megapixel affiancato da un grandangolare da 5 e da un sensore di profondità da 2. La batteria è da ben 5.000 mAh, da 64 GB la memoria interna, espandibile fino a 512 GB, da 3 GB invece, la RAM.

Da parte sua Huawei Y5P è uno smartphone più economico ma più antiquato, con uno schermo da 5,45 pollici circondato da cornicioni, con una sola fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale da 5. Per il resto, c’è da menzionare la batteria da 3.020 mAh, i 32 GB di memoria interna espandibili e i 2 GB di RAM.

Come anticipato, per entrambi mancano i servizi di Google, sostituiti dagli Huawei Mobile Services con incluso l’AppGallery come store di applicazioni. Lato software, c’è invece EMUI 10.1, basato su Android 10 e corredato di funzioni utili come Smart Collage per creare combinazioni di fotografie, la modalità Party per sincronizzare fra più smartphone la riproduzione della musica e altro ancora.

Immagini di Huawei Y6P

Immagini di Huawei Y5P

Prezzi e disponibilità di Huawei Y6P e Huawei Y5P

Huawei Y6P è disponibile in Italia nei colori Emerald Green, Phantom Purple e Midnight Black al prezzo di 159,90 euro.

Huawei Y5P arriva invece sul mercato italiano in Midnight Black, Phantom Blue e Mint Green a 109,90 euro.

Entrambi saranno acquistabili dal 25 maggio 2020 sullo Huawei Experience Store e presso i negozi di elettronica di consumo e degli operatori di telefonia. Ambedue includono in omaggio un mese di abbonamento pagato a Huawei Music, e 15 GB extra da utilizzare su Huawei Cloud.