Huawei presenta oggi in Italia due smartphone di fascia economica, entrambi coi servizi di Google e con tutti i compromessi che ne conseguono. Si tratta di Huawei P smart 2020 e Huawei P smart Pro e a seguire ve li raccontiamo in tutti i loro dettagli.

Caratteristiche e dettagli di Huawei P smart 2020 e P smart Pro

Annunciato qualche giorno fa per l’Europa il primo, sopraggiunto già a marzo il secondo, i due P smart arrivano oggi in Italia. Come da tradizione, sono dispositivi per chi non ha particolari pretese, che non eccellono in nulla ma garantiscono un buon rapporto qualità prezzo e la presenza dei rassicuranti servizi di Google.

Huawei P smart 2020 è molto simile al modello dello scorso anno, e si presenta con un display IPS da 6,2 pollici Full HD+, con Kirin 710F a bordo, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel e una batteria da 3.400 mAh. Comunque, ecco tutto:

Scheda tecnica di Huawei P smart 2020

Schermo da 6,21 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19,5:9

Chipset: Kirin 710F con CPU octa core

Memorie: 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB

Fotocamere posteriori: principale da 13 megapixel con apertura f/1.8 e sensore di profondità da 2 megapixel

Fotocamera frontale da 8 megapixel f/2.0

Lettore di impronte digitali posteriore

Altro: connettività 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, presa jack audio da 3,5 mm, USB C

Batteria da 3.400 mAh

EMUI 9.1 su base Android 9 Pie con GMS

Immagini di Huawei P smart 2020

Stesso chipset anche per Huawei P smart Pro che, da parte sua, è dotato tuttavia di uno schermo più ampio, da 6,59 pollici, senza notch o fori a contenere la fotocamera frontale, a scomparsa. A bordo ci sono tre fotocamere posteriori con sensore principale da 48 megapixel, una batteria da 4.000 mAh, e una dotazione completa che trovate qui sotto.

Scheda tecnica di Huawei P smart Pro

Schermo LCD IPS FullView da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+

Chipset: Kirin 710F con CPU octa core

Memorie: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

Fotocamere posteriori: sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1.8, grandangolare da 8 megapixel f/2.4 e sensore di profondità da 2 megapixel f/2.4

Fotocamera frontale pop-up da 16 megapixel f/2.2

Lettore di impronte digitali laterale

Altro: connettività 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, entrata jack audio da 3,5 mm, USB di tipo C

Batteria da 4.000 mAh

EMUI 9.1 su base Android 9 Pie con GMS

Immagini di Huawei P smart Pro

Prezzi e disponibilità di Huawei P smart 2020 e P smart Pro

Huawei P smart 2020 è disponibile in Italia dalla prossima settimana, in tre colori (Aurora Blue, Midnight Black e Emerald Green) al prezzo di 199,90 euro. È invece già acquistabile Huawei P smart Pro, disponibile nei colori Midnight Black e Breathing Crystal a 299,90 euro, in offerta a 269,90 euro su Huawei Store.