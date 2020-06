Nonostante i rapporti tesi tra Huawei e il governo USA, un leaker su Weibo suggerirebbe che la serie Huawei Mate 40 verrà lanciata a ottobre come previsto originariamente dall’azienda.

È passato ormai più di un anno da quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inserito Huawei nella lista dei paesi che necessitano di un permesso speciale per avere rapporti commerciali con le aziende statunitensi, limitando adesso anche l’approvvigionamento di chipset del gigante cinese.

Se da una parte Huawei è infatti famosa per ideare personalmente il chipset dei suoi dispositivi, per la produzione finale di questi ultimi si è sempre servita della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSWC), dato che la controparte internazionale non è provvista delle tecnologie più recenti.

Non potersi più servire di questa filiera produttiva liberamente è una grossa limitazione al business di Huawei, che però non sarà effettiva fino a settembre.

Huawei Mate 40: tutto pronto per ottobre

Secondo le info emerse questo fattore sembra aver permesso alla compagnia cinese di produrre un numero sufficiente dei suoi nuovi chipset 5 nm Kirin 1000, che verranno montati nei Mate 40.

Sempre secondo quanto emerso la nuova serie Mate 40 sarà lanciata a ottobre e Huawei avrà pronte circa 8 milioni di unità per l’ultimo trimestre del 2020.

Qualora questa informazione si rivelasse corretta dimostrerebbe che Huawei ha saputo reagire molto bene a queste grandi limitazioni nel suo mercato di riferimento, almeno per quanto riguarda il 2020.

Se le sanzioni americane si estendessero ancora per molto tempo la compagnia potrebbe infatti trovarsi in serie difficoltà nel prossimo futuro.

