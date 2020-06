Correva il 2017 quando HTC U11 veniva ufficialmente svelato con l’allora processore Qualcomm top di gamma: Qualcomm Snapdragon 835. Di acqua ne è passata sotto i ponti ma, come spesso accade, la community del modding di Android non si fa certo intimorire da qualche anno sul groppone e da un hardware ormai obsoleto.

Android 10 con Project Treble su HTC U11

Infatti, tramite alla passione di alcuni utenti, HTC U11 non solo può adesso fare affidamento su Android 10 grazie all’arrivo della LineageOS 17.1 non ufficiale – sì, avete capito bene -, ma supporta anche Project Treble di Google. Infatti, grazie ad un trio speciale di sviluppatori riconosciuti su XDA, chi possiede HTC U11 può installare LineageOS 17.1 ed essere certo di ricevere anche gli aggiornamenti futuri una volta disponibili.

La custom ROM ha qualche piccolo problema con il supporto alle chiamate VOIP, ma a parte questo non sono noti ulteriori problemi o bug. Gli utenti che montano il firmware ufficiale della HTC Sense dovranno ricorrere ad una formattazione della partizione data prima di installare la custom ROM, perciò è bene effettuare un download per evitare di perdere i file scaricati sul proprio smartphone.

Il supporto a Project Treble è stato invece possibile grazie ad una piccola modifica della tabella di partizione di HTC U11. Lo smartphone, infatti, essendo basato sul SoC Snapdragon 835 con Android 7.1 Nougat non potrebbe rientrare nei requisiti richiesti per Project Treble, ma grazie a questa piccola modifica arriva anche il supporto alla GSI (Generic System Image).

Se siete patiti del modding e non vi pesa spendere un po’ di tempo a formattare HTC U11 per ridargli vita, i link qui in basso vi permetteranno di installare la versione non ufficiale della LineageOS 17.1 e attivare il supporto a Project Treble.

Download LineageOS 17.1 non ufficiale per HTC U11

Project Treble per HTC U11

