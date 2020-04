Finalmente ci siamo: dopo una lunga attesa e tanti frammenti di notizie sparsi qua e là, HONOR 9X Pro arriva ufficialmente sul mercato italiano, portando un design vistoso, uno schermo senza interruzioni e tante buone specifiche tecniche ad un prezzo di listino decisamente interessante.

Sebbene non si tratti esattamente di uno smartphone inedito, visto che la sua presentazione in Cina – in coppia con HONOR 9X – risale addirittura a luglio 2019 e nel frattempo è stato ufficializzato per il mercato europeo con tanto di prezzo, adesso HONOR 9X Pro sta facendo capolino in Italia, pertanto è giunto il momento di riepilogare tutto quello che ha da offrire.

HONOR 9X Pro: caratteristiche tecniche e software

HONOR 9X Pro è uno smartphone di fascia media contraddistinto da un display privo di interruzioni, l’impostazione “a tutto schermo” è resa possibile dall’utilizzo di una fotocamera anteriore a scomparsa.

La dotazione tecnica del device è decisamente completa, soprattutto in relazione alla fascia di prezzo di appartenenza, anche se ovviamente, essendo di fatto uno smartphone del 2019, presenta il SoC proprietario Kirin 810, invece dell’ultimo arrivato Kirin 820 5G.

Il display da 6,59 pollici è di tipo IPS e sfrutta l’algoritmo HiACE basato sull’HDR per ottimizzare i contrasti e rendere i contenuti più godibili. È presente inoltre il filtro luce blu certificato TÜV Rheinland.

Per il resto, HONOR 9X Pro è uno smartphone alquanto completo, con un set-up di tre fotocamere posteriori, tanta memoria a disposizione e tanto altro.

Al pari degli ultimi nati in casa Huawei e HONOR, anche questo modello non dispone dei servizi e delle app di Google, bensì degli HMS (avete visto il nostro approfondimento dedicato a questo importante argomento?). C’è comunque un dettaglio che fa storcere decisamente il naso e riguarda il sistema operativo: HONOR 9X Pro arriva sul mercato con Android 9 Pie e la EMUI 9.1, una scelta decisamente anacronistica.

Rimanendo in tema di software e funzioni, vale la pena citare la GPU Turbo 3.0 per i giochi e le varie feature dedicate al comparto fotografico, come la modalità AIS Super Night Mode e la AI Video Stabilization.

Scheda tecnica di HONOR 9X Pro

Display IPS LCD FullHD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,59 pollici FullView (92% screen-to-body)

SoC HiSilicon Kirin 810 a 7 nm, con CPU octa core a 2,27 GHZ e GPU ARM Mali-G52 MP6

6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile con microSD fino a 512 GB

tripla fotocamera posteriore con: principale da 48 megapixel, apertura f/1.8, sensore CMOS da 1/2 pollice e Light Fusion 4-in-1; grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.4, campo visivo di 120° e correzione della distorsione; fotocamera di profondità da 2 megapixel con apertura f/2.4

fotocamera frontale pop-up da 16 megapixel con apertura f/2.2 e 3D Portrait Lighting

connettività Dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0,4.2, GPS, GLONASS, AGPS, Beidou, USB Type-C, dual SIM, porta per jack audio da 3,5 mm

batteria da 4.000 mAh con ricarica 5V/2A

sensore di impronte digitali laterale

Android 9 Pie con EMUI 9.1.1

dimensioni di 163,1 x 77,2 x 8,8 millimetri e peso di 206 grammi

Design e immagini di HONOR 9X Pro

Previous Next Fullscreen

HONOR 9X Pro utilizza quello che il produttore chiama Dynamic X design e basta osservare i riflessi che si creano quando la luce colpisce il retro del device per capire l’origine del nome.

Il dispositivo viene declinato nella più sobria ed elegante colorazione Midnight Black e nella decisamente più vistosa Phantom Blue.

Spiccano naturalmente anche il display privo di notch o fori di sorta e la fotocamera anteriore a scomparsa.

Prezzo e disponibilità in Italia di HONOR 9X Pro

HONOR 9X Pro arriva in Italia nelle colorazioni Midnight Black e Phantom Blue e nel solo taglio 6-256 GB al prezzo di listino di 249,90 euro. La disponibilità è prevista a partire da domani, 16 aprile, e l’apertura delle vendite sul nuovo ecommerce proprietario HiHonor sarà accompagnata da un’ottima promozione di lancio: un coupon del valore di 50 euro e la consegna a casa gratuita. Ecco il link per approfittarne:

Acquista HONOR 9X Pro con la promo lancio