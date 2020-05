Appena arrivate, le Google Pixel Buds 2 già lamentano alcuni problemi legati alla connettività. Lo segnalano vari utenti che fin dal lancio hanno sofferto di bug piuttosto comuni e fastidiosi.

I problemi delle Google Pixel Buds 2

Le cuffie true wireless di casa Big G sono moderne, eleganti e suonano bene da quel che si legge in giro, ma i bug proprio non mancano. Basta dare una rapida occhiata al forum di supporto dedicato alle Google Pixel Buds per capire cosa intendiamo.

Di segnalazioni di problemi di connessione ce ne sono a bizzeffe, relativi a diversi firmware, anche la più recente 295. Un filone comune paiono essere le prestazioni relative alla connettività Bluetooth con le Google Pixel Buds 2 che pare perdano facilmente la connessione all’esterno o quando vengono coperti da una mano.

Non mancano tuttavia altre grattacapi come quelli relativi alla riproduzione audio solo da una cuffia, e altri problemi di stabilità in alcuni casi risolvibili disaccoppiando e accoppiando di nuovo le cuffie con lo smartphone.

Da parte di Google non sono ancora emerse dichiarazioni in proposito, ma vista la popolarità di tali problemi, è legittimo aspettarsi un futuro aggiornamento che vada a risolvere il tutto.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless