Google è intervenuta sul portale My Business rendendolo in grado di contemplare un numero maggiore di esigenze, a beneficio dei commercianti e pure dei clienti. È partito in queste ore il rollout della possibilità di impostare per ciascuna attività commerciale più di un orario di esercizio, in modo da essere più specifici su determinati servizi.

Cercando un’attività su Google vi sarete accorti che vengono mostrati gli orari di lavoro, con alcune eccezioni in determinati periodi dell’anno, pensate al periodo natalizio o a quello estivo, in cui era possibile per il titolare dell’attività adeguarli a beneficio dei clienti. Adesso invece, tramite il portale My Business, Google consente di indicare degli orari di esercizio specifici di alcune attività.

In questo modo, ad esempio, un McDonald’s può indicare gli orari degli ambienti interni e, separatamente, quelli del servizio d’asporto, o un ristorante può indicare gli orari della sala e quelli della cucina, riuscendo così ad essere più trasparenti nei confronti dei clienti. Google precisa in una nota che gli orari aggiuntivi non sono disponibili se l’esercente non indica quelli “regolari”.

Gradite questa nuova funzionalità, di cui beneficeranno le attività commerciali e pure gli utenti tramite Google Maps o la ricerca web?