Gli utenti muniti di un dispositivi Android TV o Smart Display possono utilizzare una nuova galleria di immagini come immagini di sfondo. Questa, etichettata con il nome di “Captured on Pixel“, permette agli utenti di questi prodotti di scegliere come immagine di sfondo alcuni scatti immortalati da utenti tramite smartphone Google Pixel.

Una nuova categoria di immagini

La scelta del nuovo background avviene tramite l’applicazione Google Home a livello delle impostazioni dei dispositivi Android TV (Ambient Mode) o Smart Display (Photo Frame) presenti all’interno dell’app di Google.

La categoria “Captured on Pixel” si va così ad aggiungere alle altre già oggi presenti sotto “Art gallery” e suddivise in queste quattro categorie:

Featured photos;

Fine art (Google Arts & Culture);

Earth and space (NASA, Google Earth);

Street art (Google Arts & Culture).

La didascalia della nuova categoria indica che si tratta di “foto scattate utilizzando un dispositivo Google Pixel”, dove il modello esatto di smartphone e il nome del fotografo vengono automaticamente aggiunti nell’angolo destro inferiore dell’immagine; volendo, per i più curiosi, l’applicazione Google Home permette anche di visitare le pagine social dei vari fotografi come ad esempio quella di Instagram.

La nuova categoria “Captured on Pixel” è stata scoperta dall’utente Justin Duino durante l’impostazione iniziale di un nuovo Google Nest Hub. La feature sembrerebbe essere in fase di rollout, ma al momento non abbiamo informazioni se e quando arriverà anche qui da noi.