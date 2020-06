Oltre all’elaborazione direttamente sul dispositivo, l’interfaccia rinnovata rappresenta una parte fondamentale del nuovo Google Assistant di Google Pixel 4 e ora una riprogettazione “compatta” che è stata testata per tutti gli altri dispositivi Android sembra essere stata messa a disposizione di alcuni utenti beta.

Il nuovo assistente del colosso di Mountain View in versione compatta presenta all’apertura un pannello circa un terzo più corto di prima mentre il tasto a forma di pillola al centro rimane delle stesse dimensioni.

Sopra di esso si trovano alcuni suggerimenti e ancora più sopra un tasto con la domanda “Ciao, come posso aiutare?”:

Questo nuovo test è iniziato diversi mesi fa con un ristretto numero di utenti ma pare che nelle ultime ore sia stato esteso ad altri con la versione 11.15.12 beta dell’app Google (la trovate qui su APK Mirror).

Google Assistant introduce una nuova funzionalità

Restando in casa del colosso di Mountain View, con un aggiornamento della pagina di supporto dedicata a Google Assistant e agli utenti business Google comunica che l’assistente potrà essere usato dagli utenti per chiamare le aziende (Google Duplex) non soltanto per prenotare un appuntamento o per chiedere l’orario di apertura ma anche per informazioni sulla disponibilità di determinati prodotti.

Questa nuova funzionalità è inizialmente disponibile negli Stati Uniti.