Senza dubbio Google Assistant è uno dei prodotti a cui il colosso di Mountain View tiene di più, tanto da essere oggetto di un costante lavoro di miglioramento e da essere stato messo al centro del suo ecosistema di app e servizi.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una nuova funzionalità in fase di test, ossia la possibilità di fornire suggerimenti in base allo specifico momento della giornata e gli sviluppatori stanno ora ottenendo la possibilità di usare cinque ulteriori voci internazionali per le proprie azioni.

Google Assistant guadagna diverse nuove voci per le azioni

Si tratta delle seguenti:

Cinese (Tradizionale) maschile 2

Inglese-Indiano femminile 2

Hindi femminile 2

Hindi maschile 2

Italiano femminile 2

Italiano maschile 2

Indonesiano femminile 2

Per gli utenti finali queste voci delle Azioni differiranno (in alcuni casi solo leggermente) dalla voce che hanno scelto per la loro esperienza generale con Google Assistant, così da avere una più chiara indicazione quando stanno usando un’azione.

Se siete curiosi di ascoltare alcuni campioni da ciascuna delle nuove voci, non dovete fare altro che andare nella pagina dedicata sul sito di Google (la potete trovare seguendo questo link).