Buone notizie per i clienti Fastweb: il popolare operatore telefonico, infatti, ha annunciato di avere deciso di eliminare la penale per la riattivazione, in caso di sospensione per mancato pagamento di servizi non soggetti a contestazione da parte dell’utente, delle offerte di rete mobile in abbonamento e con ricarica automatica.

Tale iniziativa è frutto della collaborazione che ormai da un po’ di tempo Fastweb sta portando avanti con le Associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Federconsumatori e U.Di.Con.

Fastweb ha eliminato una penale

Da oggi, pertanto, in caso di sospensione per mancato pagamento di servizi, l’operatore non richiederà al momento della riattivazione una penale di 24 euro ed anche la Carta dei Servizi di rete mobile sul sito ufficiale è stata aggiornata per includere tale novità.

L’operatore telefonico ci ha tenuto a precisare che “L’eliminazione della penale per la riattivazione dei servizi nasce dunque dallo spirito di collaborazione tra le Associazioni e Fastweb che prosegue così sulla strada della trasparenza e dell’eliminazione di tutti i costi nascosti dalle proprie offerte e che ha deciso di venire incontro il più possibile alle esigenze dei consumatori in un momento delicato e di particolare difficoltà per le famiglie come quello attuale”.

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche