Con OnePlus Nord (trovate la recensione a fine articolo) la casa cinese è decisamente tornata alle origini, presentando uno smartphone dalle prestazioni convincenti e mettendolo sul mercato a un prezzo particolarmente accattivante.

Shawn Liu, responsabile dell’interno progetto, ha fatto una lunga chiacchierata con i colleghi di XDA, spiegando le ragioni che hanno portato alla nascita del progetto e alla scelta del nome. Dopo che nei mesi scorsi erano circolate numerose ipotesi per il nome, da OnePlus 8 Lite a OnePlus Z, OnePlus ha colto tutti di sorpresa scegliendo Nord.

Se per gli utenti asiatici il nome potrebbe avere poca importanza, in Europa il nome rievoca immediatamente le culture nordiche, anche se il significato attribuito da OnePlus è diverso ancora. Il concetto alla base del nome è quello di nord come punto di riferimento per ritrovare l’orientamento in questo mercato, e per ricordare alla compagnia di cercare sempre la giusta direzione.

Negli ultimi anni infatti OnePlus ha adattato la propria strategia alle esigenze di mercato per riuscire a crescere in maniera sostenibile, finendo però per deviare da quella che era la propria filosofia originale e aumentando costantemente, insieme alla qualità, anche il prezzo dei propri prodotti.

Sulla falsa riga di quanto avvenuto con iPhone SE, riproposto quest’anno da Apple, OnePlus Nord vuole essere un punto di ingresso nell’esperienza OnePlus ma con un prezzo decisamente più abbordabile rispetto ai top di gamma. OxygenOS è infatti considerato come uno dei principali punti di forza della compagnia, grazie a una continua evoluzione dettata anche dal costante dialogo con la community degli utenti, spesso interpellata anche per testare nuove funzioni e suggerire miglioramenti.

Come accade per numerosi altri smartphone OnePlus, anche OnePlus Nord non dispone di una certificazione IP, che avrebbe comportato un incremento dei costi, ma secondo Shawn Liu è in grado di resistere per 30 secondi in 30 centimetri di acqua senza riportare danni. Questo non significa che lo smartphone sia resistente ai liquidi ma che qualche schizzo accidentale o qualche goccia di pioggia non lo danneggeranno in modo irreparabile.

Pur essendo visto da molti come il successore di OnePlus X, il nuovo medio gamma adotta una filosofia completamente diversa, con il miglior chipset di fascia sub-premium, con soluzioni evolute come lo schermo a 90 Hz, una fotocamera ottimizzata e una delle migliori esperienze utente della fascia media, se non la migliore.

Ecco perché OnePlus Nord, pur essendo differente dagli ultimi modelli, sembrerà familiare a qualsiasi utente abbia già posseduto uno smartphone OnePlus, che si sentirà a casa e non dovrà essere costretto a particolari rinunce. Anche per quanto riguarda il gaming, visto che Nord rappresenta al meglio la filosofia del brand, che da sempre promette un’esperienza d’uso veloce e fluida, che intrinsecamente lo rende uno smartphone perfetto per il gaming.

