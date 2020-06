Spunta un nuovo strumento per installare gli aggiornamenti della ColorOS e della Realme UI, mentre emergono nuovi trucchetti per forzare la modalità di refresh rate a 90 Hz su Realme X2 Pro. Sono questi gli argomenti su cui ci soffermiamo in questo articolo. Partiamo proprio da quest’ultimo.

Come attivare sempre i 90 Hz su Realme X2 Pro

Realme X2 Pro è uno degli smartphone di fascia medio-alta più interessanti sulla piazza, specie ai prezzi ai quali si trova oggi come oggi. Si tratta di un dispositivo che consente di scegliere fra la frequenza d’aggiornamento standard, a 60 Hz, e la 90 Hz, modalità che, a dir la verità, risulta però limitata. C’è tuttavia un modo per aggirare tali limitazioni, un modo che necessita dei permessi di root sbloccati.

Per abilitare sempre la modalità con refresh rate a 90 Hz su Realme X2 Pro, bisogna eseguire questo comando ad ogni avvio da ADB o da un’app di emulazione di terminale:

su -c service call SurfaceFlinger 1035 i32 0

In alternativa, nel caso in cui si stia eseguendo una recente AOSP di Project Treble personalizzata da Phusson, lo sviluppatore dietro al quale emerge tale trucchetto, è possibile far riferimento sull’opzione “Forza FPS” nella sezione “Varie” delle impostazioni dell’app Treble (scaricabile da qui).

Chi volesse invece forzare i 90 Hz solo per PUBG un altro membro di XDA, rkmadotra, ha messo a punto un pratico modulo Magisk apposito, questo.

Il nuovo strumento d’installazione di Realme

Lo strumento cui accennavamo nelle premesse, è invece un tool ufficiale rilasciato da Realme, utile per installare gli aggiornamenti dell’interfaccia utente ColorOS e Realme UI, due personalizzazioni piuttosto allineate.

Si chiama Realme Flash Tool ed è già disponibile per il download in una prima versione iniziale, compatibile esclusivamente con Realme X50 Pro, per il momento. Con questo strumento gli utenti possono flashare pacchetti OFP o effettuare dei downgrade di versioni inferiori di ColorOS o Realme UI, ma solo se la versione di Android rimane invariata.

Realme prevede di ampliare la compatibilità di Realme Flash Tool in futuro. Intanto, se foste interessati, questo è il link per scaricarlo (compatibile solo con Windows).

