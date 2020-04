Concluso il primo trimestre del 2020, arriva puntuale la classifica degli smartphone più clonati in Cina. Gli ultimi dati aggiornati, svelano un nuovo nome al fianco dei soliti Samsung e Apple, un nome interno che, probabilmente in pochi si aspettano di leggere al fianco dei due sofisticati suddetti.

La classifica degli smartphone più clonati del primo trimestre 2020

Come anticipato, è proprio Xiaomi a entrare nella top 10 del primo trimestre 2020 di Mister Lu con non uno, non due, ma ben tre smartphone fra i dispositivi Samsung e i melafonini. Nel dettaglio, la classifica aggiornata pone Xiaomi Mi MAX 3 al quinto posto, l’unico a posizionarsi vicino a un podio dominato dagli iPhone e con un Samsung W2019 al primo posto.

Quest’ultimo, nel dettaglio, è stato clonato ben 498 volte secondo quanto rilevato nell’arco di tempo riportato, oltre il doppio rispetto al secondo classificato iPhone X con 246 unità false. Seguono, poco distanziati, iPhone 8 e iPhone XS Max.

Lato rilevazioni, c’è da segnalare che complessivamente l’app benchmark di segnalazione ha ispezionato più di un milione di smartphone, con i modelli clonati che complessivamente sfiorano le 8.000 unità. A seguire invece il grafico relativo alla distribuzione delle unità segnalate in Cina.