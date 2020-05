BQ era additata da tutti come un astro nascente, una realtà da tenere sott’occhio, soprattutto per la grande appetibilità di alcuni smartphone muniti di Android One. L’ultimo, BQ Aquaris X2 Pro, rappresentava un buon compromesso per chi cercava un’esperienza Android pulita, scattante, senza inutili fronzoli, ed un hardware di tutto rispetto.

Si è perso l’entusiasmo per Android One?

Purtroppo il sogno di una giovane azienda europea con in piano diversi smartphone con Android One è sfumata a seguito della vendita al gruppo Vingroup qualche anno fa, cosa che ha di fatto fermato la produzione di nuovi prodotti muniti di Android One. Oggigiorno non sono poi così tanti gli smartphone muniti del particolare sistema operativo di Google, merito anche della rinnovata attenzione degli OEM verso concetti piuttosto importanti come: aggiornamenti OS frequenti, patch di sicurezza mensili e supporto nel lungo periodo.

Forse è vero che l’interesse per gli smartphone basati su Android One sta via via scemando, ma la gamma Xiaomi Mi A(x) deve molto del suo successo proprio alla presenza di un buon hardware, la pulizia e le alte prestazioni offerte dall’OS di Google. Del resto basta guardare i volumi di vendita degli smartphone Android One di Xiaomi per capire che il colosso cinese ha sfruttato più che bene questo OS, riuscendo così ad attirare sempre più l’attenzione da parte del pubblico per arrivare nella top 5 dei più grandi produttori di smartphone in Europa.

