Torniamo ad occuparci di ASUS Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro, smartphone con i quali il produttore asiatico proverà ad impensierire i modelli top di gamma degli altri produttori.

Nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli su quella che potrebbe essere una delle principali feature di tali device: ci stiamo riferendo al processore.

ASUS Zenfone 7 Pro potrebbe avere Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Stando a quanto si è scoperto nel codice sorgente del kernel di un misterioso dispositivo ASUS (device soprannominato ASUS ZF), il produttore starebbe lavorando su due modelli con processori capaci di raggiungere le velocità di 2,84 GHz e di 3,09 GHz.

A questo punto, pur non essendovi conferme ufficiali al riguardo, è plausibile ritenere che ASUS Zenfone 7 possa arrivare sul mercato con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 865 mentre per la variante Pro il produttore taiwanese potrebbe avere deciso di puntare sul Qualcomm Snapdragon 865 Plus (CPU che farà parte anche della scheda tecnica di ASUS ROG Phone 3).

Nel ricordare che allo stato attuale ci muoviamo nel campo delle speculazioni, sarà interessante scoprire a quali prezzi il produttore riuscirà a portare i suoi due nuovi smartphone sul mercato.