Chi cerca un secondo televisore per la camera da letto o la cucina si scontra spesso con un compromesso: o si spende poco e si rinuncia alle funzioni smart, oppure si paga di più per avere Google TV e HDR. Sharp 32HF2365EW prova a smontare questa logica, proponendo un pannello da 32 pollici con sistema operativo Google TV completo, supporto HDR10 e connettività moderna, il tutto a un prezzo interessante rispetto alle rilevazioni recenti su Amazon. Vediamo come si comporta sulla carta e quali sono i dettagli dell’offerta attuale.

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Sharp Google TV da 32″ e HDR10 in formato compatto

Il punto di forza di questo modello non è la risoluzione, ferma a 1366 x 768 pixel su un pannello da 81 cm (32 pollici), quanto piuttosto la piattaforma software. Sharp 32HF2365EW monta Google TV, con app preinstallate come Netflix, YouTube, Prime Video e accesso a oltre 10.000 applicazioni tramite Play Store. La ricerca integrata di Google aiuta a scovare contenuti tra i vari servizi di streaming senza dover saltare da un’app all’altra.

Sul fronte immagine, il supporto a HDR10 e HLG non è affatto scontato in questa fascia di prezzo e permette una resa più contrastata rispetto ai TV HD privi di queste tecnologie. La frequenza di aggiornamento massima è di 60 Hz, sufficiente per un utilizzo quotidiano tra streaming e TV via satellite o digitale terrestre.

Tra le specifiche tecniche più rilevanti:

Sintonizzatore DVB-T/T2/C/S/S2 con supporto HEVC/H.265, già pronto per i nuovi standard italiani

con supporto HEVC/H.265, già pronto per i nuovi standard italiani 3 porte HDMI (una con ARC/CEC per il controllo soundbar) e 2 porte USB

(una con ARC/CEC per il controllo soundbar) e Bluetooth integrato per cuffie, auricolari o casse wireless

integrato per cuffie, auricolari o casse wireless Chromecast integrato per lo streaming diretto da smartphone

integrato per lo streaming diretto da smartphone Design frameless in colorazione bianca, adatto ad ambienti curati esteticamente

Il comparto audio, con due speaker da 3W, resta essenziale ma il Bluetooth compensa offrendo la possibilità di collegare dispositivi esterni. Va detto che la risoluzione HD Ready e l’audio contenuto lo rendono un prodotto più funzionale che orientato alle massime prestazioni, ma per un secondo televisore in casa rappresenta comunque una dotazione completa.

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Sconto del 26% su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di 229€ scende a 169,90€ su Amazon, con un risparmio di circa 59€ pari al 26%. Si tratta di un valore in linea con le rilevazioni recenti sul prodotto, che negli ultimi mesi ha oscillato tra i 170€ e i 195€, rendendo questa fascia di prezzo un punto di riferimento abbastanza stabile per chi segue le oscillazioni promozionali di questo modello.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, comprensiva di telecomando, batterie AAA, kit di montaggio del piedistallo e guida rapida.

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