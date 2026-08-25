Il premio EISA come miglior cameraphone è andato in casa OPPO, ma Samsung si può consolare con le sue cuffie wireless: le Samsung Galaxy Buds4 Pro hanno ricevuto il premio In-Ear Headphones 2026-2027 assegnato sempre dall’EISA (Expert Imaging and Sound Association). Si tratta della prima volta che un prodotto della gamma Galaxy Buds ottiene questo importante riconoscimento.

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Per l’EISA le migliori cuffie in-ear sono le Samsung Galaxy Buds4 Pro

Le cuffie Samsung Galaxy Buds4 Pro hanno fatto il loro debutto lo scorso febbraio in compagnia delle sorelle minori Galaxy Buds4, e promettono l’esperienza audio più avanzata mai realizzata dalla casa di Seoul. Le cuffie offrono infatti un woofer di dimensioni maggiori rispetto alla generazione precedente (con un aumento di quasi il 20% della superficie effettiva dell’altoparlante): lavora in sinergia con un tweeter dedicato per offrire bassi puliti, alti ricchi di dettaglio e audio UHQ a 24 bit/96 kHz fedele alla registrazione originale. Gli esperti EISA hanno elogiato le cuffie per la loro capacità di offrire “dettagli musicali nitidi limitando al minimo la distorsione lungo l’intera gamma di frequenze”.

Offrono poi Adaptive ANC ed EQ evoluti, che analizzano le condizioni di utilizzo e la forma unica del condotto uditivo di ciascun utente, applicando in tempo reale algoritmi di cancellazione del rumore ottimizzati per garantire un’esperienza d’ascolto uniforme. Per le chiamate c’è la tecnologia Super Clear Call, supportata dall’avanzata tecnologia Sensor Fusion, che combina una Voice Pickup Unit (VPU) con la riduzione del rumore basata su Deep Neural Network (DNN) per garantire conversazioni chiare anche negli ambienti più rumorosi.

Samsung ha scelto il design Blade ultrasottile ed ergonomico, perfezionato con l’analisi di centinaia di milioni di dati relativi alla confermazione dell’orecchio raccolti a livello globale: offre finitura in metallo, controlli pinch incisi e certificazione IP57 contro acqua e polvere. Da segnalare poi l’integrazione sempre più profonda nell’ecosistema Galaxy, che permette di avviare agenti AI e gestire chiamate anche attraverso controlli Head Gesture.

Il premio EISA è uno dei riconoscimenti annuali più autorevoli nel settore dell’elettronica di consumo a livello globale per quanto riguarda qualità audio e innovazione, e i vincitori vengono selezionati da una giuria composta da editor ed esperti delle principali testate tecnologiche di oltre 25 Paesi, che valutano in modo indipendente prestazioni e innovazione dei prodotti. La valutazione mette in evidenza anche l’equilibrio raggiunto dalle Galaxy Buds4 Pro tra qualità audio, nitidezza delle chiamate e praticità nell’uso di tutti i giorni.

“In Samsung, il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un suono Hi-Fi fedele alla registrazione originale”, ha dichiarato Han-gil Moon, Master e Head of Audio Group della Mobile eXperience (MX) Business di Samsung Electronics. “Ricevere il premio EISA In-Ear Headphones conferma il nostro impegno verso l’eccellenza nell’ingegneria audio e rafforza la nostra promessa di offrire qualità sonora premium ed esperienze d’uso all’altezza delle aspettative. Gli utenti possono essere certi che Galaxy Buds4 Pro sono progettati per garantire un’esperienza di ascolto di altissimo livello. Continueremo a costruire su queste basi per offrire esperienze audio ancora più coinvolgenti in futuro“.

“L’impiego di un sistema a due vie con amplificatori dedicati separatamente a woofer e tweeter consente a Galaxy Buds4 Pro di offrire un suono pulito e ricco di dettagli musicali“, ha aggiunto Ljubisa Miodragovic, Presidente di EISA. “Allo stesso tempo, l’avanzata tecnologia Sensor Fusion combina una Voice Pickup Unit (VPU) dedicata con un sistema di riduzione del rumore basato su reti neurali profonde (DNN), garantendo chiamate eccezionalmente chiare“.

Per maggiori informazioni sulle Samsung Galaxy Buds4 Pro potete consultare la nostra recensione completa.