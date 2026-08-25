Uno smartphone OPPO si è aggiudicato uno dei più autorevoli riconoscimenti europei nel campo dell’imaging: si tratta naturalmente di OPPO Find X9 Ultra, che ha vinto il premio EISA “Photo & Video Smartphone 2026-2027“. Per chi non lo sapesse, l’Expert Imaging and Sound Association è una coalizione che riunisce 54 delle più influenti pubblicazioni mondiali di elettronica di consumo.

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OPPO Find X9 Ultra riceve il premio EISA per l’eccellenza fotografica

Nuovi apprezzamenti per il comparto fotografico di OPPO Find X9 Ultra arrivano dall’EISA: è la prima volta che OPPO riceve un premio EISA che riconosce l’eccellenza sia fotografica che cinematografica all’interno di un unico titolo. Il flagship Android è stato concepito non come un camera phone a cui il video è stato aggiunto in un secondo momento, ma come un sistema di imaging integrato in cui fotografia e immagini in movimento si basano sulle stesse ottiche, sugli stessi sensori e sulla stessa gestione del colore. Questo approccio riflette i cinque anni di collaborazione con Hasselblad e gli importanti investimenti.

Apprezzato anche dagli esperti di DxOMark, OPPO Find X9 Ultra mette a disposizione un sistema Hasselblad Master Camera composto in tutto da cinque fotocamere posteriori: al sensore principale 200 MP (Sony LYT-901, 1/1,12”, f/1.5, 23 mm, con OIS) si affiancano il sensore ultra-grandangolare da 50 MP (Sony LYT-600, f/2.0, 14 mm, con autofocus), il teleobiettivo periscopico 3x da 200 MP (OmniVision OV52A, 1/1,28”, f/2.2, 70 mm, stabilizzato, con distanza minima di messa a fuoco di 15 cm), il teleobiettivo periscopico 10x da 50 MP (Samsung JNL, f/3.5, 230 mm, con stabilizzazione Sensor Shift e struttura periscopica a cinque riflessioni) e la True Color Camera multispettrale a 3,2 milioni di pixel dedicata alla fedeltà cromatica.

“Ricevere l’EISA Photo & Video Smartphone Award è particolarmente significativo per noi perché viene rilasciato da esperti che analizzano l’imaging con eccezionale profondità e rigore“, ha commentato Elvis Zhou, CEO di OPPO Europe. “Ci dimostra che le scelte che abbiamo fatto – rifiutando qualsiasi compromesso in termini di ottiche, fedeltà cromatica o controllo creativo – erano quelle giuste. Ancora più importante, queste decisioni offrono alle persone la libertà di catturare il mondo esattamente come lo vedono, sia che un momento sia meglio espresso attraverso una fotografia, sia che prenda vita attraverso un video“.

“OPPO Find X9 Ultra alza l’asticella della fotografia con smartphone grazie al suo approccio senza compromessi“, ha aggiunto Ljubisa Miodragovic, Presidente di EISA. “Un innovativo sistema fotografico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, offre una gamma di lunghezze focali da 14 mm a 230 mm per una versatilità eccezionale, mentre il teleobiettivo da 230 mm apre nuove possibilità creative per la fotografia mobile – l’aggiunta del teleconverter opzionale estende la lunghezza focale fino a un eccezionale 300 mm. Grazie a questa flessibilità, unita a tecnologie smart di scatto ed elaborazione delle immagini, il modello flagship di OPPO è un concorrente delle fotocamere super-zoom. Per i fotografi alla ricerca della massima escursione, qualità d’immagine e libertà creativa in uno smartphone, questo è il dispositivo da scegliere“.

Dall’ultra-grandangolo integrato da 14 mm al teleobiettivo nativo da 230 mm, fino ai 300 mm con l’Hasselblad Explorer Teleconverter opzionale: secondo le parole di OPPO, è qui la differenza tra guardare un artista dal fondo di uno stadio e fotografare l’emozione sul suo volto, tra avvistare la fauna selvatica e catturarla senza mai avvicinarsi abbastanza da disturbarla.

Il teleobiettivo con Optical-Zoom Ultra-Sensing da 50 MP integra una struttura periscopica Quintuple Prism Reflection che ripiega il percorso della luce cinque volte, portando uno zoom ottico nativo 10x all’interno dello smartphone. Il crop ad alta risoluzione del sensore può anche portare a uno zoom di qualità ottica 20x. Sfruttando il suo flessibile comparto fotografico, OPPO Find X9 Ultra è in grado di acquisire immagini in formato 50 MP JPEG MAX e RAW MAX su sei lunghezze focali distinte (14, 23, 47, 70, 130 e 230 mm).

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Lato video, lo smartphone si può spingere fino al 4K a 120 fps o all’8K a 30 fps, e il nuovo profilo O-Log2, certificato con l’Academy Color Encoding System, propone filmati pronti per entrare in un processo di color grading professionale senza necessità di conversione. Inoltre , la già citata TrueColor Camera multispettrale misura il bilanciamento del bianco allo stesso modo per foto, Live Photo e video.

Seguendo le parole del produttore, con OPPO Find X9 Ultra era stato fissato l’obiettivo di eliminare il confine tra fotografia e video, senza chiedere agli utenti di scendere a compromessi, e il premio conferma il continuo impegno dell’azienda nella creazione di device intelligenti e intuitivi che arricchiscono la vita quotidiana. Se volete dare un’altra occhiata al comparto fotografico dello smartphone potete consultare la nostra recensione completa.