Così come ogni nuovo smartphone molto atteso, anche Google Pixel 11 Pro XL è finito sulla scrivania di JerryRingEverything, pronto a divenire il protagonista di uno dei suoi popolari video.
E così, dopo avere aperto la confezione di vendita del nuovo telefono di punta di Google, lo YouTuber ha dato il via ai suoi classici test, in modo da mettere alla prova la resistenza del device.
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Google Pixel 11 Pro XL in un video di resistenza
Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche di Google Pixel 11 Pro XL (la scheda tecnica completa la potete trovare qui):
- Dimensioni e peso: 162,7 x 76,5 x 8,5 mm e 226 grammi
- Display: LTPO OLED
- 6,8 pollici con risoluzione 1.344 x 2.992 pixel
- Refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz
- Luminosità in HDR a 2.400 nit
- Luminosità di picco a 3.600 nit
- SoC: Google Tensor G6 (3 nm) con co-processore Titan M3
- Memoria RAM: 12 GB o 16 GB (LPDDR5X)
- Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 3.1), 512 GB e 1 TB (UFS 4.0, Zoned UFS)
- Fotocamera posteriore: tripla (50 megapixel principale + 48 megapixel ultra-wide + 48 megapixel teleobiettivo periscopico, zoom ottico 5x) + HiLight
- Fotocamera anteriore: 42 megapixel
- Reti mobili: 5G (Nano-SIM + eSIM)
- Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS (dual-band), UWB, USB-C (USB 3.2)
- Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)
- Batteria: 5.115 mAh con ricarica via cavo fino a 45 W e ricarica wireless Qi2.2 fino a 25 W
- Sistema operativo: Android 17
Come al solito, JerryRigEverything non è particolarmente “delicato” con gli smartphone che testa e così Google Pixel 11 Pro XL si trova ad affrontare oggetti appuntiti, taglierini, un accendino ed il temibile test di piegatura.
Una volta terminata la serie di test, lo YouTuber passa alle procedure di disassemblaggio del device, mostrando le sue principali componenti.
Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, non dovete fare altro che guardare il seguente video:
La nuova generazione degli smartphone di Google è già disponibile anche in Italia.