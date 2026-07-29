Dalla Cina arrivano alcune interessanti anticipazioni su una nuova serie di smartphone che OPPO si appresta a lanciare sul mercato: stiamo parlando di OPPO A7.

Ad occuparsi di tali device è stato il leaker Bald Panda, che sul social cinese Weibo ha condiviso quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche della serie OPPO A7 (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

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Cosa sappiamo al momento della serie OPPO A7

IL nuovo smartphone di OPPO è apparso anche nel database del TENAA, l’ente di certificazione cinese che si occupa di telecomunicazioni, con il modello PYE110.

Stando a quanto emerge dal database e a quanto suggerito dal leaker, OPPO A7 dovrebbe poter contare su un display AMOLED piatto da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ (2.372 x 1.080 pixel) e un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.

Animato da un processore con frequenza massima a 2,4 GHz (di cui non si conosce il nome), il nuovo smartphone di OPPO dovrebbe offrire agli utenti 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto imaging dovrebbe includere una fotocamera frontale dedicata ai selfie e alle videochiamate e una fotocamera posteriore da 50 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di OPPO A7 non dovrebbero mancare una batteria da 7.820 mAh (che potrebbe essere commercializzata come una batteria da 8.000 mAh) e una scocca con dimensioni pari a 159,1 x 75,8 x 8,8 mm, il tutto per un peso di 204 grammi.

Infine, per quanto riguarda l’aspetto software, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia ColorOS 16, basata su Android 16.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda la data di lancio ed il prezzo.