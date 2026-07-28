Nuovo minimo storico su Amazon: HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm crolla di oltre il 53% rispetto al prezzo di listino. Un wearable premium con cassa in titanio, sistema di posizionamento certificato e autonomia da 2 settimane non era mai sceso così in basso. Analizziamo perché questa è probabilmente l’occasione dell’anno per chi cercava un salto di qualità nel mondo degli smartwatch.

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HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm: titanio, salute avanzata e GPS certificato in un solo polso

HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm non è il classico smartwatch da scaffale. La cassa è realizzata interamente in titanio, un materiale che porta il peso complessivo a soli 53g nonostante le dimensioni generose di 46,3 x 46,3 x 10,9 mm. Il risultato è un dispositivo che si porta tutto il giorno senza quasi accorgersene, adatto tanto a un allenamento intenso quanto a una cena formale.

Il display AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466×466 pixel a 326 ppi è uno dei punti di forza più immediati: nitidissimo, luminoso anche sotto il sole diretto, con modalità always-on che rende superfluo qualsiasi orologio analogico. Non manca nulla sul fronte della visibilità.

Sul fronte salute, HUAWEI ha integrato il sistema TruSense, capace di monitorare sei principali sistemi del corpo grazie a un design ottico multi-zona e algoritmi di nuova generazione. Tra i sistemi monitorati figurano quello respiratorio, nervoso e motorio, un livello di analisi che va ben oltre il semplice contapassi. Il sensore TruSeen 6.0 gestisce frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress, sonno, ciclo mestruale e molto altro.

Le specifiche tecniche più rilevanti:

Display: AMOLED 1,43″, 466×466 px, 326 ppi, always-on

AMOLED 1,43″, 466×466 px, 326 ppi, always-on Cassa: Titanio, 53g

Titanio, 53g Batteria: 524 mAh, autonomia fino a 2 settimane

524 mAh, autonomia fino a GPS: Sistema HUAWEI Sunflower , certificato “ECCELLENTE” per le prestazioni di posizionamento (esclusiva del modello 46mm)

Sistema , certificato “ECCELLENTE” per le prestazioni di posizionamento (esclusiva del modello 46mm) Sport: Oltre 100 modalità , auto-rilevamento di 6 attività, modalità golf con mappe integrate

Oltre , auto-rilevamento di 6 attività, modalità golf con mappe integrate Sensori: TruSeen 6.0, accelerometro, giroscopio, magnetometro (9 assi)

TruSeen 6.0, accelerometro, giroscopio, magnetometro (9 assi) Resistenza: 5 ATM + IP69K

+ Compatibilità: Android 8.0+ e iOS 13+

Android 8.0+ e iOS 13+ OS: HarmonyOS

Da segnalare la certificazione TL per le prestazioni GPS, ottenuta esclusivamente dalla variante 46mm: un riconoscimento che pochi smartwatch Android sul mercato possono vantare. Il cinturino in fluoroelastomero nero completa un package pensato per durare nel tempo.

Minimo storico: i numeri dell’offerta da non lasciarsi scappare

Su Amazon.it, HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm (versione Nera) ha raggiunto il suo prezzo più basso di sempre: 177,35€ contro un listino originale di 379€. Si tratta di un risparmio di oltre 200€, pari a uno sconto di circa il 53%. Non esistono precedenti a questo livello di prezzo, il che rende questa promozione qualcosa di decisamente fuori dall’ordinario.

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e la possibilità di approfittare di eventuali protezioni acquisto. Come sempre con le offerte Huawei a questo livello, è difficile prevedere quanto durerà: i prezzi ai minimi storici tendono a rientrare rapidamente.

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