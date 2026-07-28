Il produttore cinese HONOR ha da poche ore annunciato in Italia il nuovo HONOR Pad X9 Max, un tablet Android dalle dimensioni generose che offre un ampio display da 13 pollici e, complici alcuni accorgimenti e il supporto all’audio stereo che fuoriesce da quattro altoparlanti, si configura come dispositivo per l’intrattenimento e per la produttività.

Al netto della sua vocazione principale, questo tablet include una batteria di grandi dimensioni, è realizzato con la consueta qualità costruttiva garantita da HONOR e vanta alcune funzioni che lo rendono adatto anche in ambito produttività. Scopriamo tutti i dettagli, inclusi i prezzi di listino per l’Italia.

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Alla scoperta di HONOR Pad X9 Max

Come anticipato in apertura, HONOR ha presentato ufficialmente il nuovo HONOR Pad X9 Max, un tablet Android pensato per l’intrattenimento che si presenta con un elegante design sobrio, uno spessore di 6,72 millimetri e un peso di 618 grammi, numeri interessanti se consideriamo l’ampiezza del display.

Il tablet ospita infatti un pannello IPS LCD da 13 pollici con risoluzione 2,5k, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (su tre step), supporto a 1,07 miliardi di colori e luminosità fino a 700 nit, assicurando una visione confortevole anche in ambienti ben illuminati, risulta fluido nello scorrimento e presenta un piacevole “effetto carta”, oltre ad alcuni accorgimenti (come il DC Dimming) per ridurre l’affaticamento della vista.

Un centro portatile per l’intrattenimento

HONOR ha cercato di rendere il nuovo Pad X9 Max un vero e proprio centro portatile per l’intrattenimento di livello cinematografico, sviluppando l’esperienza utente attorno a quattro elementi fondamentali: qualità delle immagini, suono immersivo, formato ampliato e contenuti esclusivi.

Il display può vantare la certificazione IMAX Enhanced che garantisce immagini più nitide e luminose, colori accurati e transizioni più fluide nei passaggi tra i vari livelli di luminosità. Il rapporto d’aspetto è quello “esteso” di IMAX, in modo che gli utenti possano visualizzare una porzione maggiore dell’immagine nei contenuti compatibili (come film e serie TV).

A spingere ulteriormente l’esperienza multimediale troviamo l’audio stereo che fuoriesce da quattro altoparlanti: esso può contare sul supporto degli algoritmi audio proprietari di HONOR che pompano il volume fino al 200%, dando più potenza e corpo alle sonorità.

In aggiunta, il tablet vanta le certificazioni Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless (quindi anche in cuffia), oltre all’elaborazione audio dts-X che aggiunge profondità spaziale sia dagli altoparlanti che tramite cuffie. I contenuti IMAX Enhanced sono disponibili tramite le app di streaming che li supportano (come Disney+).

Lato prestazioni abbiamo qualche compromesso

HONOR Pad X9 Max è spinto dallo Snapdragon 6s 4G Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 4 o 6 GB di memoria RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. In generale, il SoC non è recentissimo (e ciò si percepisce anche dal comparto connettività, fermo a Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1) e il quantitativo di RAM, seppur espandibile con HONOR RAM Turbo fino a 18 GB totali (di cui 12 virtuali), è basso (specie nella variante d’ingresso).

Bene invece la batteria integrata, un’unità ai polimeri di litio da 10.100 mAh: la capacità non è elevatissima in valore assoluto, specie considerando che ormai questi numeri sono raggiunti da molti smartphone, ma considerando il SoC abbastanza tranquillo non ci dovrebbero essere problemi.

L’etichetta energetica UE parla di oltre 146 ore di autonomia nel ciclo standard di omologazione; HONOR invece parla di 13 ore in lettura e 16 ore in riproduzione video. Esauriti i mAh a disposizione, entra in gioco la ricarica rapida cablata HONOR SuperCharge da 45 W.

Funzionalità IA, multitasking e interconnettività

HONOR Pad X9 Max debutta sul mercato italiano con a bordo MagicOS 10 su base Android 16, un sistema operativo arricchito con un’infinità di funzioni che puntano a migliorare l’esperienza utente.

In ambito produttività, oltre alla tastiera (fornita in omaggio), gli utenti possono sfruttare anche il pennino HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C), acquistabile separatamente, caratterizzato da latenza ultra-bassa e sensazioni di scrittura su carta.

La gestione dei file è di “livello PC” con un’interfaccia utente a cartelle e possibilità di personalizzazione. Sul fronte dell’intelligenza artificiale abbiamo AI Memo, funzione che ridefinisce l’efficienza del lavoro prima, durante e dopo le riunioni.

Non mancano, in conclusione, tutte le potenzialità di interconnettività solite di HONOR: oltre alla possibilità di lavorare all’interno dell’ecosistema del produttore cinese (con funzioni quali “One-Tap” e “Magic Ring”, gli utenti possono provare la connettività “cross-brand” con iOS, HarmonyOS, Android, Windows e Mac.

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Specifiche tecniche di HONOR Pad X9 Max

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HONOR Pad X9 Max.

Dimensioni: 297,62 x 192,72 x 6,72 mm

x x Peso: 618 grammi

Display: IPS LCD da 13″ con risoluzione 2.500 x 1.560 pixel Refresh rate: 60/90/120 Hz Luminosità (HBM): 700 nit DC Dimming Effetto carta Riduzione luce blu IMAX Enhanced Supporto al pennino

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm)

(6 nm) Memoria RAM: 4 o 6 GB (espandibile con HONOR RAM Turbo fino a 18 GB)

o (espandibile con HONOR RAM Turbo fino a 18 GB) Archiviazione: 128 o 256 GB (espandibile con microSD fino a 2 TB)

o (espandibile con microSD fino a 2 TB) Fotocamera posteriore: 5 MP (con autofocus)

(con autofocus) Fotocamera anteriore: 5 MP (a fuoco fisso)

(a fuoco fisso) Audio: stereo (quattro altoparlanti) dts-X Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless

(quattro altoparlanti) Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , USB-C

, , Lettore delle impronte digitali: no

Batteria: Li-Po da 10.100 mAh , ricarica cablata a 45 W

da , ricarica cablata a Sistema operativo: MagicOS 10 su base Android 16

Immagini di HONOR Pad X9 Max

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Disponibilità e prezzi di HONOR Pad X9 Max

Il nuovo HONOR Pad X9 Max è già disponibile all’acquisto in Italia sul sito ufficiale del produttore cinese. Il tablet arriva nella sola colorazione Gray e in due differenti configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi consigliati:

Versione 4+128 GB al prezzo di 399,90 euro

al prezzo di Versione 6+256 GB al prezzo di 499,90 euro