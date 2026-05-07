Poche ore fa, a poco più di un mese dal precedente aggiornamento che ha principalmente introdotto un editor di testo potenziato dall’IA, il team di Telegram ha pubblicato un nuovo post sul proprio blog per annunciare le novità che fanno parte dell’aggiornamento di maggio 2026.

L’aggiornamento porta con sé una decina di novità che coinvolgono la versione mobile della popolare app di messaggistica (sia per Android che per iOS), il client Web e l’app desktop, mentre alcune sono esclusive per gli abbonati a Telegram Premium. Scopriamo tutti i dettagli.

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Telegram: è arrivato l’aggiornamento di maggio 2026

Come anticipato in apertura, il team di Telegram ha pubblicato (nel primo giovedì di maggio) il solito post sul proprio blog per annunciare agli utenti le novità (già disponibili) relative all’aggiornamento di maggio 2026 per la piattaforma che viene così presentato:

L’aggiornamento di oggi è una rivoluzione dei Bot IA e molto altro, con l’aggiunta di oltre 10 nuove funzioni e centinaia di miglioramenti su Telegram: Ricevi risposte dai bot IA in qualsiasi chat menzionando il loro @username.

Configura bot autonomi che comunicano con altri bot.

Guarda i bot trasmettere il testo mentre viene generato.

Automatizza le tue chat collegando un bot al tuo profilo.

Crea e condividi stili IA personalizzati per l’editor di testo.

Cerca tra oltre 100M di emoji e sticker in 36 lingue.

Imposta limiti per le votazioni nei sondaggi, per canale o Paese.

Visualizza le statistiche dei sondaggi per monitorare i voti di ogni opzione nel tempo.

Programma messaggi che saranno consegnati silenziosamente.

Rimuovi le reazioni nei gruppi in cui sei moderatore.

Su Telegram arrivano i bot “ospiti”

La prima novità è in linea con le linee guida seguite dal team di Telegram in materia di intelligenza artificiale: questa è dipinta come “l’unica piattaforma dove tutti i modelli di IA possono competere liberamente, mentre gli utenti hanno pieno controllo sulla loro esperienza“.

Con l’aggiornamento di maggio, assistenti IA e bot possono essere menzionati in qualsiasi chat privata di gruppo, anche quando non sono membri, per rispondere rapidamente alle domande, verificare i fatti, generare testo o immagini, eseguire altre attività. Il bot risponderà direttamente nella chat in cui viene menzionato (tramite il suo @username).

I bot possono comunicare tra loro

Un’altra novità legata ai bot è la comunicazione fra bot: ora i bot possono rispondere ad altri bot, non solo agli utenti, automatizzando i flussi di lavoro. Il team di sviluppo ha messo a punto una guida per spiegare la funzionalità.

Migliora lo streaming delle risposte per i bot “normali”

La terza novità che riguarda i bot è in realtà il miglioramento di una novità dell’aggiornamento di marzo 2026, ovvero le risposte in streaming per i bot: queste, che consentono ai bot di trasmettere le risposte man mano che vengono generate, sono diventate più efficienti e hanno guadagnato nuove animazioni grazie ad aggiornamenti delle API.

Le chat diventano “automatizzate” grazie ai bot

La quarta e ultima novità che riguarda i bot è la automazione della chat nei profili: ogni utente Telegram può collegare un bot al proprio profilo e permettergli di rispondere ai messaggi per conto suo, come se fosse una sorta di segretario.

L’utente può scegliere a quali chat il bot potrà accedere, ad esempio escludendo le chat con i contatti o scegliendo di dargli in mano solo le nuove chat. La funzione è disponibile per tutti: basta entrare nella scheda “Profilo” e seguire il percorso “Modifica info > Automazione chat“.

L’editor IA di testo di Telegram offre la possibilità di creare uno stile

Come anticipato in apertura, il precedente aggiornamento di aprile 2026 ha introdotto un editor di testo potenziato dall’IA: con l’aggiornamento di maggio, invece, il team di Telegram offre agli utenti la possibilità di creare il proprio stile personalizzato fornendo istruzioni tramite un prompt testuale. Lo stile personalizzato può essere salvato, modificato e condiviso.

La ricerca di emoji e sticker diventa avanzata

La barra di ricerca degli adesivi e delle emoji diventa avanzata con il supporto di parole chiave in 36 lingue: ciò è reso possibile da alcuni modelli IA personalizzati che scansionano ed etichettano tutti gli sticker pubblici generati dagli utenti Telegram.

Statistiche per i sondaggi

Nei gruppi e nei canali, i sondaggi guadagnano un grafico interattivo destinato agli amministratori: questo è utile perché tiene traccia, in base all’orario, del numero di voti per ogni opzione. Servono almeno 100 voti affinché il grafico diventi visibile, quindi la novità è rivolta ai grandi gruppi o ai canali con tanti iscritti.

Limiti personalizzati per i sondaggi

Nei canali, sempre riguardo i sondaggi, il team di Telegram ha aggiunto i limiti personalizzati per la partecipazione a un sondaggio: gli amministratori potranno limitare la partecipazione a un sondaggio ai soli iscritti a un canale o ai soli utenti di Paesi specifici.

Possibilità di inviare messaggi programmati “silenziosi”

Nelle chat (individuali o di gruppo che siano) arriva la possibilità di programmare un messaggio silenzioso: in soldoni, il messaggio verrà consegnato al momento specificato dall’utente ma il destinatario non riceverà alcuna notifica.

C’è un’altra novità per gli amministratori dei gruppi Telegram

L’ultima novità dell’aggiornamento 2026 di Telegram è pensata per facilitare la moderazione nelle community: gli amministratori dei gruppi potranno eliminare le reazioni di utenti specifici, scegliendo tra la rimozione di una reazione specifica o di tutte le reazioni (oltre a segnalare l’utente come spammer e bannarlo dal gruppo).

“Grazie alle segnalazioni degli utenti sulla Piattaforma di bug e suggerimenti di Telegram, i nostri sviluppatori sono riusciti a realizzare oltre 200 miglioramenti su tutte le app Telegram. Goditi la primavera mentre i nostri sviluppatori e agenti IA stanno lavorando per offrirti ancora di più.”

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Per scaricare o aggiornare l’app Telegram su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (basta effettuare un tap sul badge sottostante) e selezionare poi “Installa” o “Aggiorna”.

Come anticipato, le novità (o alcune di esse) sono disponibili (o esclusive) anche per gli utenti iPhone: per scaricare o aggiornare l’app su iOS, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sull’App Store (tramite questo link) e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”.