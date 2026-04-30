Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia. FlowPay, fintech specializzata in open banking e soluzioni di pagamento digitale, ha annunciato di aver abilitato sull’app IO i pagamenti pagoPA attraverso BANCOMAT Pay, il servizio digitale del principale circuito di pagamento italiano. L’infrastruttura dell’istituto di pagamento (autorizzato da Banca d’Italia e dal 2025 parte del gruppo BANCOMAT) contribuisce così a rafforzare l’esperienza di pagamento digitale verso la Pubblica Amministrazione, offrendo applicazioni facili da utilizzare, sicure e versatili.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di crescita di FlowPay, costituendo un tassello rilevante nella strategia di espansione dell’azienda e nel suo rafforzamento lungo la catena del valore dei pagamenti. L’interazione tra FlowPay e BANCOMAT Pay conferma la centralità di modelli aperti e interoperabili nello sviluppo dei pagamenti digitali in Italia, soprattutto in contesti dove semplicità, affidabilità e continuità operativa sono essenziali per l’esperienza dell’utente finale.

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App IO: un canale sempre più integrato per cittadini e PA

App IO è l’applicazione dei servizi pubblici che consente ai cittadini di ricevere comunicazioni, avvisi e richieste di pagamento da parte degli enti aderenti, gestendo in modo semplice diversi servizi della Pubblica Amministrazione. Grazie alla nuova integrazione, i cittadini possono ora visualizzare e pagare gli avvisi pagoPA in pochi passaggi all’interno di un’esperienza digitale semplice e integrata, senza dover passare attraverso canali esterni o strumenti aggiuntivi. FlowPay mette a disposizione la propria tecnologia per supportare casi d’uso ad alto impatto come quelli legati ai servizi pubblici digitali, confermandosi come partner tecnologico e infrastrutturale per l’orchestrazione e l’acquisizione dei pagamenti digitali.

“Essere presenti come enabler per i pagamenti PagoPA attraverso BANCOMAT Pay, rappresenta per FlowPay un passaggio strategico importante. Questa integrazione conferma la nostra capacità di abilitare flussi di pagamento affidabili e scalabili, e rafforza il nostro impegno nel costruire infrastrutture semplici, moderne e interoperabili per l’ecosistema dei pagamenti digitali”, ha dichiarato Federico Masi, CEO e General Manager di FlowPay.

FlowPay: una API per trasformare la complessità in esperienze semplici

FlowPay, che dal 2025 è parte del gruppo BANCOMAT (il principale circuito di pagamento italiano), offre con un’unica API e un’architettura modulare la possibilità a partner e imprese di trasformare la complessità dei flussi finanziari in esperienze semplici, sicure e personalizzate. Dai pagamenti massivi agli split, fino alla gestione di PagoPA e alla compliance integrata, FlowPay si propone come il motore che abilita nuovi modelli di business, dando valore tanto all’efficienza quanto all’identità dei partner.

L’abilitazione dei pagamenti pagoPA sull’app IO rappresenta un ulteriore passo avanti verso un ecosistema di pagamenti digitali sempre più integrato, a vantaggio di cittadini e Pubbliche Amministrazioni. L’iniziativa è già operativa e disponibile per tutti gli utenti dell’app IO che scelgono BANCOMAT Pay come metodo di pagamento.