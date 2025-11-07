Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa solo per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e funzionalità esclusive.

Un nuovo esempio di tale supporto ci è arrivato nelle scorse ore da RegiStar, uno dei moduli di Samsung Good Lock, per il quale nelle è stato rilasciato un aggiornamento che porta così l’app alla versione 1.0.67.

Prima di proseguire, ricordiamo che Samsung Good Lock è una suite software per modificare e personalizzare l’interfaccia utente dei dispositivi del produttore coreano, una sorta di contenitore che consente di installare i vari moduli aggiuntivi.

Ebbene, uno di questi moduli aggiuntivi è proprio RegiStar, che consente di configurare il device in modo che premendo il tasto laterale, toccando il retro o premendo con forza sullo schermo si possano avviare rapidamente le funzioni desiderate.

Le novità per il modulo RegiStar

Stando a quanto viene riportato dal changelog ufficiale pubblicato sul Samsung Galaxy Store, con la versione 1.0.67 di RegiStar vengono introdotte tre novità, la prima delle quali riguarda gli smartphone della gamma Galaxy Flip, per i quali è stato risolto un bug che non consentiva il corretto avvio dell’app Gemini sullo schermo esterno.

La seconda novità è rappresentata dalla risoluzione di un problema relativo alla funzione Back Tap nella modalità di risparmio energetico mentre la terza è l’introduzione di una patch che dovrebbe garantire maggiore stabilità a tale funzionalità.

Potete scaricare RegiStar dal Samsung Galaxy Store seguendo questo link.