Tra gli smartphone in arrivo sul mercato troviamo anche POCO F8 Pro, protagonista negli ultimi giorni di alcune apparizioni in Rete, grazie alle quali possiamo farci un’idea di ciò che possiamo aspettarci da tale smartphone.

Alla fine dello scorso mese il device è stato certificato dall’ente NBTC, un passaggio che precede il suo imminente lancio in Thailandia e in queste ore si è diffusa un’indiscrezione che potrebbe scontentare una parte degli utenti che lo attendono con impazienza: pare, infatti, che nella sua confezione di vendita non sarà incluso un caricabatterie.

Le ultime anticipazioni su POCO F8 Pro

A riportare questa nuova indiscrezione nelle scorse ore è stato Abhishek Yadav su X, confermando al tempo stesso che il lancio dello smartphone di POCO è oramai vicino.

Il leaker ha anche condiviso la seguente foto, grazie alla quale scopriamo che POCO F8 Pro potrà contare su un comparto audio realizzato in collaborazione con il popolare brand Bose, il che suggerisce che lo smartphone dovrebbe essere una sorta di versione ribrandizzata di REDMI K90:

Tanto per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la dotazione del nuovo smartphone di POCO, ecco le principali caratteristiche di REDMI K90:

Dimensioni: 157,5 x 75,25 x 8 mm

Peso: 206 grammi

Display: 12-bit AMOLED da 6,59 pollici (1.156 x 2.5120 pixel), 120 Hz, DC Dimming, 3.500 nit (picco)

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

RAM: 12/16 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 256/512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: tripla (50 megapixel principale + 50 megapixel periscopio + 8 megapixel ultra-wide)

Fotocamera anteriore: 20 megapixel

Reti mobili e Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR, GPS (dual-band), USB-C

Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

Batteria: Si/C Li-Ion da 7.100 mAh con ricarica cablata a 100 W

Probabilmente nel corso dei prossimi giorni ne sapremo di più. Basta avere un po’ di pazienza.