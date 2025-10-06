Nel corso delle ultime ore, un nuovo leak emerso in Rete ha gettato luce su alcune delle presunte specifiche tecniche di HONOR 500 Pro, con particolare focus sul chip montato al suo interno e sul sensore principale della fotocamera: scopriamone insieme tutti i dettagli.
HONOR 500 Pro: chip Snapdragon e sensore da 200 megapixel
Secondo quanto dichiarato dall’informatore Smart Pikachu sulla piattaforma Weibo, HONOR 500 Pro monterà il chip Snapdragon 8 Elite, abbinato a un sensore principale per la fotocamera con risoluzione 200 megapixel.
Per fare un rapido confronto con i modelli precedenti, il precedente HONOR 400 Pro montava il chip Snapdragon 8 Gen 3, con il supporto all’unità grafica Adreno 750. In questo caso cambia significativamente l’architettura: Snapdragon 8 Elite presenta infatti 2 core primari Oryon a una frequenza di 4,61 GHz, oltre che 6 core Oryon 3,63 GHz, a differenza di Snapdragon 8 Gen 3 che presentava invece un core Cortex-X4 con frequenza 3,0 GHz, 5 core Cortex-A720 da 2,95 GHz e infine due core Cortex A520 a 2,0 GHz.
Cambia poi il processo produttivo, nel chip attuale fissato a 3 nanometri, contro i 4 nanometri del precedente, garantendo così un importante salto prestazionale in termini di CPU evidenziabile a livello dei benchmark. Non sappiamo invece quale chip sarà montato all’interno della variante standard, HONOR 500.
Oltre a questo, lo stesso informatore sopracitato avrebbe svelato che HONOR 500 Pro monterà un display piatto da 6,6 pollici di diagonale, con cornici arrotondate su tutti e quattro i lati del dispositivo, oltre che un design che potrebbe fortemente richiamare gli iPhone più recenti.
La nuova serie dovrebbe indicativamente fare il suo debutto sui mercati entro la fine del 2025: come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi per il momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice cinese. È comunque possibile che questa famiglia non arrivi da noi come da tradizione HONOR, che ogni anno salta la serie numerica dispari (come la HONOR 300).