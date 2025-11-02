Il team di sviluppatori di HONOR ha introdotto diverse interessanti novità con MagicOS 10, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di questo popolare produttore asiatico.

Una delle novità introdotte è quella chiamata Eye Posture Reminder, ossia una soluzione pensata per monitorare la salute degli occhi degli utenti e offrire loro dei suggerimenti per migliorare la vista.

A cosa serve Eye Posture Reminder di HONOR MagicOS 10

Molti smartphone moderni possono vantare funzionalità volte alla protenzione della vista o, comunque, a garantire un’esperienza più piacevole agli utenti, solitamente regolando le tonalità dello schermo a seconda delle esigenze (con colori più caldi o più freddi).

Alcuni modelli presentano anche un’opzione di luminosità anti-affaticamento della vista, che regola gradualmente la luminosità dello schermo in base al tempo di accensione del display e al livello di stanchezza degli occhi.

Ebbene, con la funzione Eye Posture Reminder HONOR prova ad alzare l’asticella, invitando gli utenti con un avviso a mantenere una distanza adeguata tra gli occhi e lo schermo del telefono e incoraggiandoli a tenere una postura generale migliore.

Inoltre, la nuova funzionalità di HONOR spiega agli utenti come migliorare la visione e la postura, suggerendo loro di sedersi dritti e di tenere il telefono all’altezza degli occhi, il tutto mentre monitora attivamente le situazioni e i comportamenti che potrebbero compromettere la salute degli occhi (con apposite notifiche o anche avvisi a schermo intero).

E così, se la luce ambientale è troppo scura, se si sta seduti troppo vicini allo schermo o se lo si guarda a lungo, Eye Posture Reminder avviserà gli utenti, invitandoli a fare attenzione e a prestare i necessari accorgimenti.

In pratica, la nuova funzionalità di MagicOS 10 è stata creata con l’obiettivo di aiutare gli utenti a sviluppare buone abitudini per la salvaguardia della loro vista.

Eye Posture Reminder sarà disponibile per tutti con le prossime release di MagicOS 10.