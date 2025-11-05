Samsung Galaxy Z TriFold (nome provvisorio) si avvicina sempre di più al lancio: dopo aver visto alcuni scatti dal vivo alla fine del mese scorso, quest’oggi riusciamo a mettere gli occhi su un video, che ci mostra il dispositivo pieghevole con doppia cerniera più da vicino.

Samsung Galaxy Z TriFold si mostra dal vivo, ed è sottilissimo

Mentre siamo ancora in attesa di avere un’indicazione più precisa riguardo il nome, che potrebbe essere Galaxy Z TriFold o anche Galaxy G Fold, spuntano sempre più anticipazioni sull’attesissimo smartphone con doppia piegatura. Samsung ha già dalla sua una buona fetta del mercato dei pieghevoli grazie a Galaxy Z Fold7 (in copertina), Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE (e ai modelli precedenti), ma questo nuovo modello ha intenzione di fare da apripista a qualcosa di ancora più avanzato e innovativo.

Il prossimo grande passo di Samsung sarà dunque questo presunto Galaxy Z TriFold, prodotto che sarebbe stato mostrato in occasione dell’APEC Summit, evento che si è recentemente tenuto in Corea del Sud. Dopo le fugaci immagini della scorsa settimana, quest’oggi possiamo scoprire di più attraverso il video pubblicato su YouTube (Omokgyo Electronics).

Ogni “parte” del dispositivo risulta particolarmente sottile, così da proporre uno spessore totale non troppo esagerato (quando ripiegato è composto di fatto da tre “strati”). Del resto avevamo già iniziato ad apprezzare la sottigliezza di Galaxy Z Fold7, che ha fatto notevoli passi avanti rispetto ai predecessori.

Le immagini mostrano un prodotto con diversi tratti in comune con Galaxy Z Fold7: rispetto a quest’ultimo, che sfruttando la cerniera può passare dall’essere uno smartphone normale a una sorta di tablet compatto, il nuovo modello può spiegarsi e diventare un tablet a tutti gli effetti. In base a ciò che sappiamo, il display dovrebbe essere intorno ai 6,5 pollici e dovrebbe raggiungere circa 10 pollici una volta esteso completamente. Per proteggere meglio lo schermo flessibile, il device adotta due cerniere che formano una struttura a “G”.

Il modulo fotografico include una tripla fotocamera dall’aspetto simile a quella di Z Fold7, con il posizionamento del flash LED e del lettore di impronte digitali laterale che rispecchiano la configurazione di quest’ultimo.

Per il momento Samsung non ha ancora condiviso dettagli o informazioni ufficiali sul lancio, ma arrivati a questo punto confidiamo che non manchi molto alla presentazione (inizio 2026?). È probabile che Galaxy Z TriFold possa essere proposto solo in un numero ristretto di mercati, almeno inizialmente: questo per ovvi motivi, trattandosi di uno dei prodotti più ambiziosi fino ad oggi.

Vi lasciamo al video completo. Siete interessati a uno smartphone del genere, o preferite formati più tradizionali?

In copertina Samsung Galaxy Z Fold7